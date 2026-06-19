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Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo del City Center Online

Los fanáticos del deporte en la provincia cuentan con una nueva forma de vivir cada partido, torneo y competencia. City Center Online, la plataforma digital de entretenimiento de City Center Rosario, ya permite realizar apuestas deportivas de manera segura, legal y regulada

19 de junio 2026 · 09:15hs
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Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo del City Center Online

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo del City Center Online

City Center Online continúa ampliando su oferta de entretenimiento. Desde ahora, fútbol, tenis, básquet y muchas disciplinas más forman parte de la propuesta deportiva de la plataforma, que permite seguir la acción en tiempo real y realizar apuestas prepartido, y en vivo mientras se desarrollan los encuentros.

Como principal diferencial, City Center Online, la marca digital de City Center Rosario, garantiza los máximos estándares de seguridad, transparencia y juego responsable. A esto se suma un valor único en el mercado: el respaldo de sus oficinas en Rosario y un equipo de atención personalizada disponible las 24 horas, todos los días de la semana.

La llegada de las apuestas deportivas a Santa Fe a través de City Center Online representa una nueva alternativa de entretenimiento para quienes siguen de cerca las principales competencias nacionales e internacionales. Con una plataforma moderna, accesible desde dispositivos móviles y computadoras, los usuarios pueden acompañar sus deportes favoritos desde cualquier lugar.

>> Leer más: Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios cuando juegue Argentina

Con la emoción del deporte como protagonista y la identidad de una marca reconocida en el sector del entretenimiento, City Center Online amplía su propuesta para que cada partido se viva de una forma diferente. Para más información ingresá a citycenteronline.bet.ar.

Sólo para mayores de 18 años. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Mensaje de Lotería de Santa Fe.

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