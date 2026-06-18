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Con Neymar descartado, Brasil quiere revertir su imagen ante Haití

Se enfrentarán este viernes a las 21.30, hora argentina. Ancelotti podría patear el tablero y dejar en el banco a los nombres más importantes de la Canarinha

18 de junio 2026 · 22:44hs
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Con Neymar descartado, Brasil quiere revertir su imagen ante Haití

¿Debe probar con otro sistema de juego? ¿Va a estar Neymar entre los titulares? Las respuestas: el DT Carlo Ancelotti todavía no confirmó nada, pero la selección de Brasil ensayó en estos días diversas variantes para el equipo que presentará ante Haití, este viernes a las 21.30 (hora argentina), con la urgencia de dejar atrás el empate en su debut en el Mundial 2026 con Marruecos. Y hay una certeza: Neymar sigue lesionado y no viajará a Filadelfia.

Después del 1 a 1 ante el seleccionado marroquí, se espera que la Canarinha mueva fichas para esta segunda fecha del Grupo C. Varios jugadores desentonaron y el 4-4-2 planteado por el técnico italiano no funcionó al verse claramente superada. Una genialidad de Vinícius Júnior evitó un el papelón.

>> Leer más: Brasil pasó por todos los estadíos ante un duro Marruecos y fue empate en el debut del Mundial

Puertas adentro, los brasileños reconocen que decepcionaron y no estuvieron a la altura de las cinco estrellas que lucen en el pecho.

El veterano defensor Danilo admitió que “fue alarmante" lo que pasó en el primer tiempo. “Había grandes expectativas internas de hacer un gran partido, de dominar y ejercer una presión constante. Cuando ocurre lo contrario y el rival te genera varias ocasiones, la situación no es fácil de gestionar”, sostuvo, para añadir que “hay que conseguir equilibrio. Estábamos desbalanceados tácticamente y mentalmente”.

Danilo también fue honesto en cuanto al presente de la Canarinha: “Tenemos que ser claros: no tenemos la misma madurez que Francia o Argentina tienen hoy como equipo. Eso no quiere decir que no podamos hacer un buen papel. Ganar una estrellita más sería maravilloso”.

Los entrenamientos de la semana mostraron las diversas variantes ensayadas por Ancelotti. Se vislumbra un cambio de planteo, con la posibilidad de eliminar al mediopunta para jugar con un delantero. Varios nombres importantes podrían verse relegados al banco de suplentes, como Raphina, Casemiro y Lucas Paquetá.

Neymar ni siquiera estará en el banco. Arrastra una rebelde dolencia en la pantorrilla derecha y no viajará con el resto del plantel a Filadelfia. “Permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación”, anunció la confederación.

Con cautela, la idea es que el atacante de 34 años siga trabajando para saltar a la cancha a partir de la fase de eliminación directa. Aunque antes de eso Brasil deberá ir por los tres puntos ante Haití, que le permitirían empezar a acercarse a la clasificación.

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