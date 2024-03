La UNR inauguró una nueva residencia universitaria para estudiantes de la región

Durante el acto estuvo presente el rector Franco Bartolacci y el Intendente de Cañada de Gomez, Matias Chale. Además, participó la Intendenta de El Trébol, Natalia Sánchez, ya que hay estudiantes de esa localidad que vivirán en ese espacio.

“Estamos en un año complicado en términos presupuestarios, una situación realmente crítica, recibiendo gastos de funcionamiento a valores de enero de 2023, lo que nos genera enorme cantidad de dificultades. En el medio, seguimos haciendo cosas como esta y generando nuevos proyectos. Tenemos una firme convicción de cuál es el rol estratégico que cumple la universidad pública, y por eso vamos a seguir cooperando y buscando alianzas estratégicas para poder cumplir con ese objetivo”, explicó el rector Bartolacci.

residencia 1.jpeg

A su vez, adelantó que otros municipios y comunas ya se pusieron en contacto con la UNR para poder replicar este modelo . “Estamos trabajando con el gobierno de la provincia de Santa Fe para ver si podemos sumar una residencia común para estudiantes de toda nuestra provincia”, puntualizó y agregó: “Esta es la primera vez que se produce un incremento tan brusco de cantidad de ingresantes de un año a otro, y eso se debe en gran medida en la incorporación de nuevas carreras y trayectos de formación que ha ido sumando la Universidad en el último tiempo. El desafío es sostener eso, y continuar poniendo a disposición todos recursos de la UNR para que nadie deba dejar sus estudios”.

>> Leer más: De la mano de nuevas carreras, creció como nunca el ingreso a la UNR

Como contó La Capital este fin de semana, creció como nunca el ingreso a la UNR. La apuesta por carreras más cortas, trayectos compartidos por varias facultades y diseños curriculares demandados por los estudiantes y por las necesidades laborales, se vio reflejada en un crecimiento exponencial de la matrícula de inscriptos a carreras de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que en 2024 sumó un 25 por ciento más de ingresantes que el año anterior.

Los números muestran que en 2023 fueron un total de 20.667 personas las que se anotaron para iniciar sus estudios universitarios, de las cuales 3.348 estudiantes optaron por nuevas carreras como turismo, diseño industrial, gestión cultural, inteligencia artificial, diseño gráfico, diseño de indumentaria, corretaje inmobiliario, y seguridad ciudadana. Este año, en tanto, el ingreso se incrementó de manera notable: hubo 25.808 inscriptos a todas las carreras, siendo 3.912 quienes eligieron alguno de los nuevos trayectos. Si la estadística se extiende hacia atrás, se ve que de 2012 a 2023 aumentó un 40 por ciento la cantidad de ingresantes.

La residencia

Este nuevo espacio representa la segunda residencia de la UNR y cuenta con 12 habitaciones cada una con su baño privado en dos plantas, tiene cocina y comedor de uso compartido más un baño de servicio, living/sala de estudio, sector de lavadero, y en planta alta dos terrazas exclusivas. La selección para el ingreso de estudiantes se hará en forma conjunta entre el municipio de Cañada de Gómez y el programa de residencias estudiantiles de la UNR.

“Hicimos una reunión con la universidad y nos pusimos de acuerdo rápidamente. Conocí la pensión que tenía Cañada anteriormente y no era un lugar digno para vivir, por eso decidimos que era algo necesario hacer algo en conjunto con la UNR. Quiero resaltar los esfuerzos de la universidad para que en tan poco tiempo esté en marcha esta residencia”, señaló Matias Chale.

residencia 2.jpeg

Además, el Intendente de Cañada de Gómez resaltó que este es sólo uno de los primeros proyectos que se tiene pensado junto a la universidad, y que la idea es profundizar esta relación. “Quiero decirles a los nuevos estudiantes que aprovechen la oportunidad, que sepan que es una experiencia muy importante para la vida, que no es sólo es poder estudiar sino también ingresar a lo que es la vida universitaria. Por eso, para nosotros es tan importante generar comunidad, formar ciudadanía y valores, en definitiva formar personas. Vamos a hacer muchos más proyectos en forma conjunta porque creemos que la educación es la salida”, sostuvo.

Este segundo inmueble se suma al programa de Residencias Universitarias, que inició la experiencia en el año 2022 con la residencia ubicada en Santa Fe 1470, que cuenta con un espacio común de estudio en la planta baja y otro espacio común de estudio en el entrepiso para residentes, con 36 habitaciones de uso compartido.

En esta oportunidad, estudiantes de la localidad de El Trébol se sumarán también a esta residencia, a partir de un convenio que se firmó con la Universidad y Cañada de Gómez. “Cuando me tocó estar en este momento me costó mucho, era todo cuesta arriba. Hoy hay un compromiso mucho mayor de la universidad y los gobiernos locales. Los jóvenes tienen mucho para hacer y queremos ayudarlos en este camino. Por eso, cuando me enteré de esta residencia, llamé rápidamente a Franco y a Matías para comentarles que nos interesaba mucho participar y poder sumar desde nuestro lado”, manifestó la Intendenta de El Trébol, Natalia Sánchez.