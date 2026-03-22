Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

Las tradicionales no pierden alumnos, pero hay nuevas disciplinas que ya se ubican cómodamente en los primeros puestos de las preferencias de los ingresantes. Acompañamiento terapéutico, enfermería, diseño, turismo e IA, en el top del ranking

Cada año miles de estudiantes ingresan a las facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para comenzar sus estudios . Y si bien las profesiones tradicionales siguen convocando alumnos masivamente, algo está empezando a cambiar. Entre quienes iniciaron este año el trámite de inscripción, disciplinas como acompañamiento terapéutico, enfermería, diseño gráfico, turismo e inteligencia artificial se ubican cómodamente entre las diez más elegidas .

En las próximas semanas, de acuerdo al cronograma de cada facultad, empezará el cursado del primer año . En ese contexto, el análisis de las preinscripciones en la UNR arroja algunas pistas sobre las preferencias de los estudiantes: mientras carreras vinculadas al mundo laboral, al diseño y las nuevas tecnologías registran crecimientos sostenidos, algunas disciplinas tradicionales experimentan leves bajas en sus ingresantes por primera vez en años . No obstante, continúan entre las más elegidas.

Las facultades y los institutos de la universidad pública local suman este año 35.503 estudiantes pre inscriptos en sus carreras de grado. Esta cifra no sólo supera los 30.124 inscriptos del año pasado, sino que consolida una tendencia creciente. En 2024 fueron 25.808 y en 2023 habían sido 20.667.

Si bien las cifras son provisorias, ya que indican los alumnos que iniciaron el trámite de inscripción, permiten vislumbrar hacia donde se dirigen las preferencias de los estudiantes de la educación superior y qué carreras son las más elegidas por quienes inician estudios universitarios.

Hay otro dato más. Pese al ahogo financiero que imprime el gobierno nacional sobre las universidades públicas, y los conflictos derivados de esta situación, el sistema mantiene su prestigio entre quienes deciden cursar estudios superiores.

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Medicina, Económicas y Psico, un trío estable

Como viene sucediendo en los último años, Ciencias Médicas es la facultad con más alumnos preinscriptos. Fueron 5.629 las personas que iniciaron los trámites para ingresar a alguna de las tres carreras de grado que se dictan en la facultad: medicina, ingeniería, fonoaudiología y terapia ocupacional.

En segundo lugar se ubica la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística con 4.752 preinscriptos para cursar las carreras de contador público, las licenciaturas en administración, economía, estadística y turismo y, la más recientemente creada, ciencia de datos.

Tercera se encuentra Psicología, con las carreras de psicología, el profesorado en psicología, la tecnicatura en acompañamiento terapéutico y las diplomaturas en acompañamiento terapéutico y abordaje de los consumos problemáticos.

Siguen en la lista las facultades de Humanidades y Artes (4.124 preinscriptos en sus carreras de grado), Derecho (2.954), Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (2.715), Ciencia Política y Relaciones Internacionales (2.705), Arquitectura, Planeamiento y Diseño (2.498), Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (1.529), Ciencias del Movimiento Humano y el Cuidado (1.258), Ciencias Agrarias (592), Odontología (558), Ciencias Veterinarias (446).

En tanto, las tecnicaturas ofrecidas por la Escuela Superior de Comercio tuvieron 939 preinscriptos y las tecnicaturas del Instituto Politécnico sumaron otros 116.

Entre lo tradicional y lo nuevo

Si bien la Facultad de Ciencias Médicas es la que más alumnos anotados tiene este año, la carrera de medicina no es la más elegida. Con 3.181, ciencias económicas es la carrera con más preinscriptas, medicina quedó en segundo lugar con 2.999.

El año pasado, el orden de prioridades había sido inverso. Medicina figuró al tope de las elecciones de los inscriptos (fueron 3.046) y ciencias económicas se ubicó segunda (2.924). Pero este año, unas 200 personas se inclinaron por los números lo que elevó el número de preinscriptos casi un 10 %. En cambio, la carrera de medicina tuvo una leve baja respecto a 2025.

En ambos años, el tercer lugar de las carreras de grado más elegidas de la UNR lo ocupó psicología. El año pasado, los preinscriptos fueron 2.098 y este 2026 llegaron a 2.279, casi un 10 % más.

La tríada muestra que las carreras tradicionales, aquellas más vinculadas a lo que suele llamarse el ejercicio liberal de la profesión, siguen resultando atractivas para quienes ingresan a la universidad pública. Abogacía, por ejemplo, se encuentra en el quinto lugar con 1.998 preinscriptos, apenas unos 50 menos que el año pasado, y arquitectura se encuentra octava, con 1.024 anotados, 22 más que en 2025.

Sin embargo, el resto de las diez carreras de la UNR con más anotados lo completan propuestas más vinculadas al mundo laboral, al diseño y la ciencia de datos, muchas de ellas recientemente creadas.

La cuarta carrera más elegida fue la tecnicatura universitaria en acompañamiento terapéutico (2.108 preinscriptos), aprobada en julio del año pasado y dictada en la Facultad de Psicología. La carrera tiene una duración de dos años, en los que se cursan diez materias anuales.

La licenciatura en Enfermería, que se ofrece en la Facultad de Ciencias Médicas, se ubicó en sexto lugar. La carrera tiene una duración de cinco años y responde a las mayores exigencias de formación que existen actualmente en el ámbito de la profesión.

El listado se completa con la licenciatura en diseño gráfico (1.088 anotados) que se dicta en Arquitectura, la licenciatura en turismo (811) de la Facultad de Ciencia Política y la tecnicatura en Inteligencia artificial (772), de Ingeniería.

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Diseño y datos, en alza

Los números además muestran que las carreras creadas recientemente siguen sumando alumnos. La clave, explican desde la UNR, es que , son cortas y están estrictamente vinculadas a las tendencias del mundo laboral: a los 1.088 anotados en diseño gráfico, se suman 561 preinscriptos en diseño de indumentaria y textil y otros 363 para cursar diseño industrial.

La posibilidad de estudiar diseño en el ámbito público era una deuda con la sociedad, ya que hasta hace 3 años sólo podía acceder a estos recorridos académicos en el circuito privado. Ahora la oferta de grado es gratuita, con un currículo moderno y tecnológico vinculado al desarrollo productivo e industrial de la región.

Asimismo, la tecnicatura en IA y la licenciatura en ciencias de la computación registran 772 y 259 anotados respectivamente, y la licenciatura en datos agrega otros 757 anotados. Esta carrera comenzó a dictarse el año pasado por primera vez en la Facultad de Ciencias Económicas ya se encuentra al tope de las preferencias en el sector tecnológico.

La UNR, en expansión

Para el rector de la UNR, Franco Bartolacci, el crecimiento de nuevos alumnos que exhiben las facultades públicas no es casualidad, sino el resultado de una política de "expansión inédita" que busca acercar la academia a las demandas reales del mundo laboral contemporáneo.

“La creación de nuevas carreras que promovimos estos últimos años, con trayectos más modernos y vinculados a necesidades reales del mundo del trabajo, concitan la atención de muchos jóvenes", destaca y acota que "tan importante es la expansión académica que para contenerla este año creamos, después de casi cuatro décadas, una nueva Facultad, la de Ciencias del Movimiento. Que las estadísticas de inscriptos sigan creciendo es la confirmación de que ese esfuerzo vale la pena, de que estamos en el camino correcto, porque es la posibilidad real y concreta de garantizar que mucha gente pueda estudiar lo que es su vocacion, y si no estuviera contenida en el ámbito público, no podrían hacerlo”.

Por eso, dice, “en tres años casi duplicamos la cantidad de preinscriptos. Es un salto que no reconoce antecedente en la UNR y el resto del sistema. Se justifica por las nuevas carreras implementadas, al punto que dentro de las 15 opciones más elegidas, 6 corresponde a algunas de estas nuevas propuestas”, señaló Bartolacci.

Las nuevas carreras

La Facultad de Ciencias del Movimiento Humano y el Cuidado inicia este año sus actividades con 1.258 preinscriptos que se anotaron en las cuatro carreras que tendrán su primera cohorte: profesorado universitario en educación física, licenciatura en actividad física y deporte, licenciatura en sistemas integrales de cuidado y tecnicatura en acompañamiento y cuidado de personas mayores.

Además, este año se pone en marcha la tecnicatura universitaria en acompañamiento terapéutico, con base en la Facultad de Psicología, que tuvo 2.108 anotados.

Las que van por su tercer ingreso son las licenciaturas que comenzaron en 2024, Corretaje Inmobiliario (en la Facultad de Derecho) mantiene una matrícula alta con 507 preinscriptos; mientras que seguridad ciudadana (Ciencia Política) subió sus anotados que para este año son 245.

“Estos números son provisorios y seguirán modificándose porque aún estamos en proceso de inscripción. Pero en cualquier caso todos estos datos son muy alentadores, no sólo está creciendo la UNR, sino que además está progresivamente cambiando su fisonomía, un objetivo que también nos propusimos y estamos cumpliendo. Diversificando la propuesta, incorporando trayectos novedosos, modernos y más cortos y escuchando más atentamente lo que necesita el mundo del trabajo estamos provocando transformaciones que sumadas a otras que emprendimos en materia académica van diseñando un nuevo modelo de universidad, más a tono con el mundo que vivimos”, concluye el rector.