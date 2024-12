La tarifa de taxi aumentará otro 20 % y la bajada de bandera será de 1.652 pesos

Una vez más, el pedido de los taxistas para no terminar el año asfixiados económicamente se hace escuchar en el Concejo. Y esta vez, l a suba de un 20 por ciento solicitada por los titulares de licencias de taxis se tratará este jueves en la última sesión del año . El incremento se solicita como " paliativo " para no agigantar el desfasaje entre costos e ingresos. Ya hubo despacho de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo por unanimidad y se estima que quedará aprobado en el recinto este jueves. El año en curso cerraría con un 70 por ciento de suba anual. De esta forma la bajada de bandera diurna pasará a ser de 1.652 pesos y 78 pesos para la ficha cada cien metros recorridos. Se estima que el nuevo cuadro tarifario entraría en vigencia el lunes próximo.

"Los autos siguen aumentando, el seguro también, se incrementó el GNC, es cierto que los precios no se disparan tanto como antes pero persiste el incremento. Y más allá de las aplicaciones ilegales como Uber y Didi no se puede trabajar con estos costos. Hemos logrado un punto intermedio entre quienes no veían bien una nueva suba y otros que pedían mayor porcentaje", destacó Iantosca.

Quien también se pronunció en los medios fue la presidenta del Concejo María Eugenia Schmuck: "Ellos plantean un 20% y es muy probable que esté en esa cifra. No la volveríamos a tocar hasta marzo o abril", enfatizó al recordar que el sector tiene un desfasaje del 75% respecto del estudio de costos elaborado por el Ente de la Movilidad.

Despacho por unanimidad

Este míercoles por la tarde comisión de Servicios Públicos, reanudó la reunión que había pasado a cuarto intermedio el pasado lunes 16, y por unanimidad, determinó un aumento del 20 por ciento para la tarifa de taxis y remises.

Al abrir la reunión la presidenta de la comisión, Verónica Irizar, del bloque Socialista, hizo referencia a diálogos con entidades del sector y a una enviada por, entre otras la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), la Asociación de Mujeres Conductoras, y la Asociación de Conductores de Taxis y Remises, con un pedido del 20 por ciento de incremento en la tarifa, y en igual sentido la Cámara de Remises, que solicita un 25 por ciento de aumento.

Mencionó la concejala Irizar que “de acuerdo al último estudio de costos tenemos un desfasaje de 75 por ciento en la bajada de bandera y 85 por ciento en la ficha”, para plantear, de acuerdo a lo conversado con los diferentes bloques un incremento del 20 por ciento, “para compensar la inflación, que viene bajando, pero tienen un atraso significativo”.

Nueva tabla de precios

Para el servicio de taxis la tarifa de taxis será diurna 1.652 pesos y nocturna, 1.932 pesos y la ficha 78 y 89 pesos, al igual que el minuto de espera, respectivamente, y domingos y feriados y nocturna sábados y vísperas de feriados, 2.117, en cuanto a la ficha para esos días, será de 89 pesos.

En cuanto a los remises la bajada de bandera diurna será 1.932 pesos; 100 pesos la ficha y 151 pesos el minuto de espera, y para la tarifa noctura la bajada de bandera 2.386 pesos y la ficha 114 y el minuto de espera, 172 pesos.

Taxistas en contra

Desde la Asociación Unidos por el Taxi, su referente Ezequiel Lovey manifestó el rechazo a la suba. "Este incremento afectará negativamente a miles de personas que dependen del transporte público para ir a trabajar, estudiar o realizar sus actividades diarias. Este aumento no solo es injusto, sino que también es insostenible para muchas familias que ya están luchando para hacer frente a sus gastos básicos. Y puede tener un impacto negativo en la economía local, ya que las personas tendrán menos dinero para gastar en otros sectores", argumentó.

El taxiste, les recordó a los ediles que "consideren las necesidades y las dificultades de la población antes de tomar decisiones que afecten su calidad de vida y buscar soluciones alternativas para mejorar la eficiencia y la calidad del transporte público".

Unidos por le Taxi exigió se reconsidere este aumento y se busquen soluciones que "beneficien a todos los ciudadanos, no solo a unos pocos".

Presupuesto en debate

En otro orden de cosas, lo que también tiene el Concejo Municipal en sus consideraciones es el mensaje del Ejecutivo para la aprobación del presupuesto 2025: 940.048,4 millones de pesos, un total de gastos de 939.793,1 millones de pesos, y superávit financiero de 255,3 millones de pesos.

En cuanto al financiamiento de las tareas de pavimento a nivel definitivo, la Intendencia solicitó una autorización al cuerpo deliberativo para emisión de bono de infraestructura por 36.390 millones de pesos. Y en cuanto a letras del Tesoro, se prevé emitir por 28.800 millones de pesos de una operación que ya tuvo seis series exitosas anteriores sin la necesidad de refinanciar.

El secretario de Hacienda municipal Guido Boggiano repasó los números con La Capital . "Somos optimistas" dijo el funcionario sobre el tratamiento del expediente en el recinto del Vasallo. Ayer, la comisión de Presupuesto del Concejo analizó el mensaje del Ejecutivo.

Uno de los puntos a observar giró en torno a la mayoría calificada (dos terceras partes del cuerpo) que deberá contar el pedido de endeudamiento con el agregado de que se deberá incluir y priorizar los barrios populares. El presidente de Presupuesto y Hacienda, Mariano Roca, de Arriba Rosario, dejó abierta la comisión para tratar no solo el proyecto de ordenanza que contiene el Presupuesto General de la Administración Municipal ejercicio 2025 y la correspondiente modificación de la Ordenanza General Impositiva (OGI) para este miércoles junto a otras comisiones.