¿Uber ganó la batalla en Rosario?: cada vez más taxistas eligen trabajar con la aplicación

De acuerdo a Horacio Yannotti, titular del Sindicato de Peones de Taxis, es una situación que comenzó a desarrollarse luego de las elecciones presidenciales del 2023: “Más o menos entre 6 y 9 meses atrás. Empezó a pasar esto de que hay algunos taxistas que empiezan a usar Uber, lamentablemente”, y agrega: “Es por una cuestión de supervivencia más que nada, no de elección”.

Choferes de taxis, choferes de Uber

Como pasó en otras localidades donde la aplicación desembarcó con ofertas tentadoras tanto para clientes como para potenciales conductores de auto, lo que comenzó como un consumo marginal, se fue imponiendo en el accionar cotidiano de la ciudad. No hace mucho tiempo que en Rosario es común que los usuarios tengan descargada y utilicen frecuentemente la app Uber. Sobre todo para movilizarse por sectores de la ciudad con poca circulación de tránsito, que hagan más dificultosa la posibilidad de parar taxis por la calle.

Pero aún más próximo en el tiempo es otro fenómeno que se está desarrollando en la ciudad: taxis que también trabajan de Uber. Las redes sociales comenzaron a hacerse eco de la situación. El 17 de agosto la cuenta de X, RosarioLaCiudad, preguntó si alguien había vivido la situación. Casi la totalidad de las respuestas afirmaban que sí.

Algunos de los comentarios debajo de este posteo fueron los siguientes:

-"Si. Me paso 2 veces. Todo el camino se quejaron de la plataforma, me dijeron que ellos perdían plata con Uber, que la gente se tiene que tomar taxi".

-"Se avivaron los taxistas que vieron que también pueden ganar plata con la app".

-"Sí, es moneda corriente, taxi y uber a la vez....de qué se quejan si ellos mismos (los taxistas) son ubers...".

-"En CABA hace rato que los taxistas utilizan Uber también. Si no puedes contra ellos, únete".

-"Sí, me pasó hace un año atrás. Así que no es de ahora... El taxi esperándome y yo mirando para todos lados esperando un particular. Miré patente y me di cuenta que era el taxista usando Uber".

-"Sí, tres veces pedí Uber y vinieron taxis".

-"Sí, dos veces me pasó. Medio raro pero bueno, me subí igual, tenían el reloj apagado, pero todo en orden".

Los peones de taxis y Uber

Desde el Sindicato de Peones de Taxis sostienen que lograr cuantificar la cantidad de taxis que trabajan como Uber de manera simultánea es muy complicado. Y la razón es simple. La ilegalidad.

“Nosotros calculamos que, por lo menos, un 20 o un 30% de los taxis podrían llegar a tener la aplicación Uber”, sostiene Yannotti, y agrega: “Sobre aproximadamente 4.000 unidades de taxi, calculamos cerca de 800”.

uber uber Desde el comienzo, el marco regulatorio de Uber, o su carencia, fue tema de debate en el Concejo de la ciudad

Uber al Concejo

Desde antes de su desembarco en Rosario, el marco regulatorio de Uber, o su carencia, fue tema de debate en el Concejo de la ciudad. Tras varios intentos de regular la actividad, la edila por el peronismo Julia Irigoitía impulsa ahora un proyecto que busca darle un marco impositivo al sistema. La incidencia es tributaria y plantea la modificación de la Ordenanza General Impositiva, creando la categoría de Servicio de Transporte Privado de Interés Público a través de Plataformas Electrónicas. delimitación que abarcaría a los conductores de Uber.

De esta manera la actividad, que hoy se encuentra libre de impuestos por su carácter ilegal, empezaría a tener que tributar alícuotas de un 9%. Y pasaría, así, a estar permitida.

¿Alguien ganó?

Más allá de la búsqueda estatal por reglamentar la actividad de la aplicación, desde el gremio de peones de taxi perciben que la situación está cambiando. Si bien remarcan que desde el año pasado surgió en la ciudad el fenómeno de taxis-Uber, sostienen que no se está incrementando.

A la par, ven una merma en la demanda del servicio: “En los últimos tiempos, a raíz del abuso que se ha cometido con el tarifado de los viajes (de Uber), se ha frenado un poco la diferencia que había (entre servicios). La gente está volviendo de a poco a llamar con Movi”.

Como gran parte del fenómeno, todo intento de conceptualizarlo, corre el riesgo de ser refutado por la realidad. Preguntarse si Uber ganó y se impuso de facto, parece ser prematuro. Incluso en este contexto de taxistas trabajando con la aplicación.