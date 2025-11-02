Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Renata Gilotti, presidenta de Aguas Santafesinas (Assa), detalló la transformación de la empresa: logró el equilibrio financiero y mejoró la calidad del agua y el servicio

La presidenta de Aguas Santafesinas (Assa), Renata Gilotti, presentó en Una Tarde Perfecta, por LT8 AM 830, un detallado balance de gestión que apunta a la sostenibilidad de la empresa y a la mejora del servicio en las 15 ciudades donde operan. La funcionaria informó que, mediante el ordenamiento de recursos internos y el control de gastos, lograron el equilibrio financiero, revirtiendo la crítica situación donde el 90% de los costos operativos dependían del subsidio estatal. El objetivo de este saneamiento fue asegurar las inversiones necesarias, destacando el uso de tecnología innovadora como el método “cracking” para renovar cañerías y garantizar el acceso al agua potable, que es calificada como “la mejor del país”.

Al asumir la gestión, la empresa se encontraba en una situación financiera crítica. Gilotti explicó que el gobernador le encomendó un trabajo enfocado en transparencia y eficiencia. “Cuando asumimos, la empresa tenía sus costos operativos casi cubiertos por recursos del gobierno provincial. El 90% de los gastos operativos los cubría el gobierno. Esto quiere decir que si Aguas Santafesinas hubiese sido una empresa privada, seguramente hubiese estado fundida, en quiebra”, sentenció la funcionaria.

El camino para revertir esta situación incluyó la reorganización interna, el control del gasto corriente y el ordenamiento de los recursos humanos. Como ejemplo de las medidas de eficiencia, mencionó: “Se colocaron GPS a todas las unidades, y eso se vio en los números de cómo se bajaron los montos en combustible. Parecen cosas menores, pero en el día a día eso va ordenando”. Gracias a este plan, Gilotti afirmó con orgullo que la empresa “logró un quiebre en mayo de este año: "Todos los meses empezamos a tener equilibrio financiero. Esto nos permite pararnos ante el propio gobierno cuando vamos a pedirle obras porque si no es muy difícil que inviertan en una empresa en donde cada dinero que le van inyectando se va en gasto corriente”.

Uno de los anuncios más destacados fue el avance en el plan de renovación de redes, diseñado para sustituir cañerías que en el casco histórico de ciudades como Rosario (por ejemplo en Pichincha) tienen más de 100 años. El método utilizado se denomina "cracking" (ruptura controlada). "Se hace una perforación, no necesitás romper toda la cuadra. Con una máquina se ingresa, se rompe el caño viejo, y cuando termina de pasar y romper, pasa el caño nuevo por el mismo lugar que estaba la cañería” detalló Gilotti.

Los resultados en barrios como Lourdes y Pichincha fueron inmediatos: “Duplicamos la presión. Hemos tomado presión en casas en donde teníamos entre 6 y 7 metros de columna de agua y pasamos a tener 13 o 14, o sea, la duplicamos”. La primera etapa de esta obra en Rosario ya se culminó, y el método ha sido elogiado por reducir drásticamente la incidencia en el entorno urbano.

El desafío de la expansión: acueductos y zonas críticas

Assa presta servicio a 15 ciudades, cubriendo al 65% de la población provincial. Aunque la construcción de los acueductos corre por cuenta del Ministerio de Obras Públicas, es ASSA quien los opera. Respecto al Acueducto Gran Rosario, se celebró el décimo aniversario de la planta potabilizadora de Baigorria. No obstante, existe una deuda pendiente de servicio en el sur: "Sur y suroeste son las zonas más afectadas, y Villa Gobernador Gálvez. No podemos expandir el servicio porque llevamos el agua que tenemos, necesitamos producir más. Por eso estamos ahora siempre peleando para que sigamos con el segundo tramo del Acueducto Gran Rosario”.

En el interior, Assa también opera los sistemas de acueductos como el de Desvío Arijón, proveyendo agua en bloque a municipios y cooperativas. En estos casos, la calidad varía y se requiere un tratamiento específico, como el uso de plantas de ósmosis.

Calidad y conciencia: micromedidores y humedales

Sobre la calidad del servicio, Gilotti destacó que el agua que provee la empresa es de excelentísima calidad”, que se certifica con un control de más de 260.000 muestras o determinaciones por año en los tres laboratorios de la provincia. Subrayó, citando a su gerenta de calidad, que “el agua que no se controla no es segura”. Además, la funcionaria confirmó un elogio externo: “Nos dicen la calidad del agua que tienen en la provincia de Santa Fe. Aysa, la empresa de Buenos Aires, habla de que el agua de Rosario es la mejor del país y una de las mejores de América”.

Finalmente, la funcionaria hizo un llamado urgente a la conciencia ambiental, mencionando dos factores clave: pago de servicios y consumo: “Los servicios públicos se pagan, tienen un costo, no son gratis. Por eso el año que viene vamos a un proyecto de instalación masiva de micromedidores”, medida crucial para que el usuario tome conciencia de lo que consume y lo que cuesta.

Protección Ambiental: Gilotti coincidió en la importancia de proteger los humedales del río Paraná, que actúan como “grandes filtradores” naturales. “Tenemos que tener una relación amigable con el medio ambiente, puede que en algún momento (el recurso) se termine si no lo cuidamos”, concluyó.