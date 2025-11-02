La Capital | La Región | Aguas Santafesinas

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Renata Gilotti, presidenta de Aguas Santafesinas (Assa), detalló la transformación de la empresa: logró el equilibrio financiero y mejoró la calidad del agua y el servicio

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

2 de noviembre 2025 · 06:30hs
Renata Gilotti: “Los servicios públicos se pagan

Renata Gilotti: “Los servicios públicos se pagan, tienen un costo, no son gratis. Por eso el año que viene vamos a un proyecto de instalación masiva de micromedidores” 
Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

La presidenta de Aguas Santafesinas (Assa), Renata Gilotti, presentó en Una Tarde Perfecta, por LT8 AM 830, un detallado balance de gestión que apunta a la sostenibilidad de la empresa y a la mejora del servicio en las 15 ciudades donde operan. La funcionaria informó que, mediante el ordenamiento de recursos internos y el control de gastos, lograron el equilibrio financiero, revirtiendo la crítica situación donde el 90% de los costos operativos dependían del subsidio estatal. El objetivo de este saneamiento fue asegurar las inversiones necesarias, destacando el uso de tecnología innovadora como el método “cracking” para renovar cañerías y garantizar el acceso al agua potable, que es calificada como “la mejor del país”.

El ordenamiento financiero: de la quiebra al equilibrio

Al asumir la gestión, la empresa se encontraba en una situación financiera crítica. Gilotti explicó que el gobernador le encomendó un trabajo enfocado en transparencia y eficiencia. “Cuando asumimos, la empresa tenía sus costos operativos casi cubiertos por recursos del gobierno provincial. El 90% de los gastos operativos los cubría el gobierno. Esto quiere decir que si Aguas Santafesinas hubiese sido una empresa privada, seguramente hubiese estado fundida, en quiebra”, sentenció la funcionaria.

12947bf5-c05d-4c42-9c9c-dd1a4fcd66ae

El camino para revertir esta situación incluyó la reorganización interna, el control del gasto corriente y el ordenamiento de los recursos humanos. Como ejemplo de las medidas de eficiencia, mencionó: “Se colocaron GPS a todas las unidades, y eso se vio en los números de cómo se bajaron los montos en combustible. Parecen cosas menores, pero en el día a día eso va ordenando”. Gracias a este plan, Gilotti afirmó con orgullo que la empresa “logró un quiebre en mayo de este año: "Todos los meses empezamos a tener equilibrio financiero. Esto nos permite pararnos ante el propio gobierno cuando vamos a pedirle obras porque si no es muy difícil que inviertan en una empresa en donde cada dinero que le van inyectando se va en gasto corriente”.

La revolución del cracking: renovación de redes sin destrozar la ciudad

Uno de los anuncios más destacados fue el avance en el plan de renovación de redes, diseñado para sustituir cañerías que en el casco histórico de ciudades como Rosario (por ejemplo en Pichincha) tienen más de 100 años. El método utilizado se denomina "cracking" (ruptura controlada). "Se hace una perforación, no necesitás romper toda la cuadra. Con una máquina se ingresa, se rompe el caño viejo, y cuando termina de pasar y romper, pasa el caño nuevo por el mismo lugar que estaba la cañería” detalló Gilotti.

Embed - RENATA GHILOTTI EN UNA TARDE PERFECTA

Los resultados en barrios como Lourdes y Pichincha fueron inmediatos: “Duplicamos la presión. Hemos tomado presión en casas en donde teníamos entre 6 y 7 metros de columna de agua y pasamos a tener 13 o 14, o sea, la duplicamos”. La primera etapa de esta obra en Rosario ya se culminó, y el método ha sido elogiado por reducir drásticamente la incidencia en el entorno urbano.

El desafío de la expansión: acueductos y zonas críticas

Assa presta servicio a 15 ciudades, cubriendo al 65% de la población provincial. Aunque la construcción de los acueductos corre por cuenta del Ministerio de Obras Públicas, es ASSA quien los opera. Respecto al Acueducto Gran Rosario, se celebró el décimo aniversario de la planta potabilizadora de Baigorria. No obstante, existe una deuda pendiente de servicio en el sur: "Sur y suroeste son las zonas más afectadas, y Villa Gobernador Gálvez. No podemos expandir el servicio porque llevamos el agua que tenemos, necesitamos producir más. Por eso estamos ahora siempre peleando para que sigamos con el segundo tramo del Acueducto Gran Rosario”.

En el interior, Assa también opera los sistemas de acueductos como el de Desvío Arijón, proveyendo agua en bloque a municipios y cooperativas. En estos casos, la calidad varía y se requiere un tratamiento específico, como el uso de plantas de ósmosis.

Calidad y conciencia: micromedidores y humedales

Sobre la calidad del servicio, Gilotti destacó que el agua que provee la empresa es de excelentísima calidad”, que se certifica con un control de más de 260.000 muestras o determinaciones por año en los tres laboratorios de la provincia. Subrayó, citando a su gerenta de calidad, que “el agua que no se controla no es segura”. Además, la funcionaria confirmó un elogio externo: “Nos dicen la calidad del agua que tienen en la provincia de Santa Fe. Aysa, la empresa de Buenos Aires, habla de que el agua de Rosario es la mejor del país y una de las mejores de América”.

aguas 2

Finalmente, la funcionaria hizo un llamado urgente a la conciencia ambiental, mencionando dos factores clave: pago de servicios y consumo: “Los servicios públicos se pagan, tienen un costo, no son gratis. Por eso el año que viene vamos a un proyecto de instalación masiva de micromedidores”, medida crucial para que el usuario tome conciencia de lo que consume y lo que cuesta.

Protección Ambiental: Gilotti coincidió en la importancia de proteger los humedales del río Paraná, que actúan como “grandes filtradores” naturales. “Tenemos que tener una relación amigable con el medio ambiente, puede que en algún momento (el recurso) se termine si no lo cuidamos”, concluyó.

Noticias relacionadas
General Lagos. La Comuna presentó una nueva unidad de barrido y limpieza

General Lagos sumó un camión barredor de casi 200 millones de pesos

Hay equipo. El Club Fueguitos es una propuesta para personas con discapacidad de la Comuna de Ybarlucea.

De Ybarlucea a La Pedrera: el Club Fueguitos participó en un torneo de fútbol adaptado

El gobierno de la Provincia y la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) firmaron un convenio de colaboración para los próximos Juegos Suramericanos. 

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la provincia firmó un convenio con AFA para difundir la competencia

Corrupción de menores. La Escuela Nº 1.085 “República de Colombia” de Fray Luis Beltrán. 

Fray Luis Beltrán: imputan por corrupción de menores al portero de una escuela

Ver comentarios

Las más leídas

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Un exdelantero de Newells liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: Es papelonezco

Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Lo último

Pancho Chévez, el músico de Capitán Bermúdez, emocionó al país en el programa de Guido Kaczka

Pancho Chévez, el músico de Capitán Bermúdez, emocionó al país en el programa de Guido Kaczka

Premios Rosario Edita 2025: se conocieron todos los nominados

Premios Rosario Edita 2025: se conocieron todos los nominados

Final de la Copa Argentina: hora, canal y posibles formaciones de Argentinos vs Independiente Rivadavia

Final de la Copa Argentina: hora, canal y posibles formaciones de Argentinos vs Independiente Rivadavia

Santa Fe tuvo en octubre uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Durante el mes pasado se realizaron doce operativos. En el Hospital Cullen se produjo una ablación de corazón con una técnica inédita en América Latina

Santa Fe tuvo en octubre uno de los meses con más donantes de órganos de su historia
Una escuela de zona norte sufrió una balacera en el marco de un supuesto conflicto entre bandas
Policiales

Una escuela de zona norte sufrió una balacera en el marco de un supuesto conflicto entre bandas

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar tras la internación
La Ciudad

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar tras la internación

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación
Economía

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia
Salud

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle
POLICIALES

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Un exdelantero de Newells liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: Es papelonezco

Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Newells juega el sábado y puede zafar el domingo: los resultados para la salvación leprosa

Newell's juega el sábado y puede zafar el domingo: los resultados para la salvación leprosa

Ovación
Qué son el 43 y LU en los enigmáticos posteos sobre Franco Colapinto
Ovación

Qué son el "43" y "LU" en los enigmáticos posteos sobre Franco Colapinto

Qué son el 43 y LU en los enigmáticos posteos sobre Franco Colapinto

Qué son el "43" y "LU" en los enigmáticos posteos sobre Franco Colapinto

Búsqueda desesperada: robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona

Búsqueda desesperada: robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona

La eterna frase de Diego Maradona que quedó en el recuerdo y que fue editada

La eterna frase de Diego Maradona que quedó en el recuerdo y que fue editada

Policiales
Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada
POLICIALES

Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada

Una escuela de zona norte sufrió una balacera en el marco de un supuesto conflicto entre bandas

Una escuela de zona norte sufrió una balacera en el marco de un supuesto conflicto entre bandas

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Homicidios en Rosario: los últimos 5 crímenes a balazos fueron en las zonas sur y sudoeste

Homicidios en Rosario: los últimos 5 crímenes a balazos fueron en las zonas sur y sudoeste

La Ciudad
Pablo Javkin y la actualización del boleto: Hemos resuelto un proceso que era complejo
La Ciudad

Pablo Javkin y la actualización del boleto: "Hemos resuelto un proceso que era complejo"

Santa Fe tuvo en octubre uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Santa Fe tuvo en octubre uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Un informe de La Capital, nominado al Premio al Periodismo de Investigación de Fopea

Un informe de La Capital, nominado al Premio al Periodismo de Investigación de Fopea

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar tras la internación

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar tras la internación

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave
Policiales

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Central goleó en un amistoso en Arroyo Seco en el que hubo muchas cosas para destacar

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central goleó en un amistoso en Arroyo Seco en el que hubo muchas cosas para destacar

Una buena para Newells: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

Por Hernán Cabrera
Ovacion

Una buena para Newell's: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario
La Ciudad

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York
El Mundo

El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York

Al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avión en Kentucky
Información General

Al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avión en Kentucky

El Villazo: absuelven a todos los acusados de la causa por delitos lesa humanidad
Política

El Villazo: absuelven a todos los acusados de la causa por delitos lesa humanidad

Crítica de pescadores: el cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná
La Región

Crítica de pescadores: el cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná

Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU
Política

Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU

Karina Milei les pidió compromiso a los nuevos diputados libertarios
Politica

Karina Milei les pidió "compromiso" a los nuevos diputados libertarios

La reforma laboral responde a los intereses del poder económico
Economía

La reforma laboral "responde a los intereses del poder económico"

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday
Economía

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday

Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo

Ciberacoso: bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas porteñas
Información General

Ciberacoso: bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas porteñas

El cierre del gobierno de EEUU se convertiría en el más largo de la historia
El Mundo

El cierre del gobierno de EEUU se convertiría en el más largo de la historia

Lula dijo que el operativo en las favelas de Río de Janeiro fue una masacre
Información General

Lula dijo que el operativo en las favelas de Río de Janeiro fue "una masacre"

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Por Facundo Borrego
Política

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Un cuidacoches recibió 17 años por asesinar a un joven ligado a Los Monos
Policiales

Un cuidacoches recibió 17 años por asesinar a un joven ligado a Los Monos

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos
POLICIALES

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe
Economía

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe