La Secretaría de Control afirma que hubo agentes

El secretario de Control y Convivencia Ciudadana, Guillermo Turrin, expuso la visión municipal de lo sucedido. "En ese sector hubo una convocatoria por redes sociales. Yo creo que lo que ocurrió el 24 y el 31 no está relacionado a lo del último sábado. Nosotros no propiciamos ni promovemos este tipo de convocatorias. Pero entendemos que sucede en el espacio público, que por suerte en Rosario es de todos. Y juntarse en el espacio público no es un delito en esta ciudad", apuntó el funcionario.

"Yo pasé por ese lugar esa noche y hubo presencia de agentes de control y de la GUM en el espacio verde. Además hubo un operativo de alcoholemia en el lugar. No detectamos música alta, no había un escenario, tampoco un DJ, no fue una cosa armada. Entendemos que no habría que catalogarla como una fiesta. Sí hubo una convocatoria que reunió mucha gente, pero es una escena que se repite todo el día en la costa", apuntó Turrin.

"Sabemos que siempre hay cosas que se pueden mejorar. Escuchamos a los vecinos y a lo mejor hace falta mayor presencia. También hay que evaluar las situaciones de los baños, porque si se colocan sanitarios químicos sería como que se incentiva a que se junten en ese lugar. Estamos atentos al tema", remarcó el secretario de Control y Convivencia.