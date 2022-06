"No me mataron de casualidad", contó Daniel, un vecino de Fisherton que sufrió en su casa un operativo de casi siete horas

"Rompieron la puerta de entrada, la puerta de atrás y la del baño, me tiraron al piso, me ataron y me dejaron desnudo. No me mataron de casualidad". Daniel, vecino del barrio de Fisherton, no está contando un episodio más de inseguridad en Rosario sino el accionar de personal de la Policía Federal, que allanó por error su casa en plena madrugada y, cuando advirtieron la equivocación, simplemente se fueron dejando tras de sí numerosos daños materiales y la pérdida de una mascota de la familia, un perro que se asustó y se perdió.