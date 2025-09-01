La Capital | Economía | Cavallo

Dura crítica de Cavallo al gobierno de Milei: "Hay improvisaciones del equipo económico"

El exministro de Economía publicó un extenso artículo en su blog personal sobre la marcha del plan económico.

1 de septiembre 2025 · 19:09hs
El exministro de Economía Domingo Cavallo.

El exministro de Economía Domingo Cavallo lanzó duras críticas contra el ministro de Economía, Luis Caputo, al advertir que “hay improvisaciones del equipo económico que se pagan con estancamiento y desconfianza”.

En un extenso análisis publicado este lunes en su blog personal, afirmó que “el problema fundamental es que no está definido cuál es el sistema monetario, financiero y cambiario del país”. En este sentido, sostuvo que esta indefinición amenaza con frenar la recuperación y poner en riesgo la estabilidad lograda tras la eliminación del déficit fiscal.

El exfuncionario cuestionó: “Se usa la inconvertibilidad para bajar la inflación mediante controles de cambio, un tipo de cambio oficial discrecional y operaciones con futuros”, y advirtió que “son parches que no resuelven los problemas de fondo”.

Cavallo reconoció como positivo el ajuste fiscal, pero remarcó: “Sin una reforma monetaria de fondo, la economía corre el riesgo de volver a un escenario de inflación o caer en una recesión prolongada”.

“Se eliminó el déficit, pero la inconvertibilidad del peso es insostenible a largo plazo. O se reforma el sistema ahora o vamos a pagar las consecuencias más adelante”, alertó.

La propuesta de Domingo Cavallo

Entre las medidas que propuso el exministro de Economía, planteó:

  • “Declarar la libre convertibilidad del peso y eliminar los controles de cambio”.
  • “Permitir que bancos y financieras intermedien en dólares y otras monedas convertibles en igualdad de condiciones con el peso”.
  • “Prohibir la emisión monetaria para financiar déficit, autorizándola solo para compra de reservas o mercado abierto”.
  • “Facilitar que los depósitos y créditos puedan realizarse en cualquier moneda convertible”

El exministro también señaló que, tras una recuperación entre abril de 2024 y abril de 2025, “la actividad se estancó desde marzo por el encarecimiento del crédito y la suba de tasas”. Además, advirtió que “el tipo de cambio oficial se acerca al techo de la banda” y que “las expectativas devaluatorias aumentan hacia fin de año”.

“El tipo de cambio se debería determinar libremente en el mercado. El Banco Central podría intervenir para comprar reservas según un plan preanunciado y, en circunstancias excepcionales, vender reservas. Sin embargo, las ventas de reservas deberían ser únicamente un complemento a las acciones estabilizadoras del tipo de cambio, basadas en el manejo de los encajes bancarios, preferentemente marginales, y las operaciones de mercado abierto”, indicó.

