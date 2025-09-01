La Capital | Política | Milei

Milei viaja a Las Vegas en medio de la crisis por coimas y asistirá al show de Fátima Flórez

El empresario Jorge Elías promociona el espectáculo de la actriz, bailarina y humorista en el Hotel Sahara con la asistencia del presidente Javier Milei.

1 de septiembre 2025 · 15:03hs
Milei viaja a Las Vegas en medio de la crisis por coimas y asistirá al show de Fátima Flórez

El presidente Javier Milei viajará esta semana a Estados Unidos para mantener reuniones con empresarios de multinacionales en Los Ángeles y Las Vegas. Su regreso está previsto para el sábado, antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Según confirmó Casa Rosada, el presidente arribará el jueves 4 de septiembre a la ciudad de Los Ángeles, California, mientras que al día siguiente se trasladará a Las Vegas, Nevada. “Va a tener reuniones con un grupo selecto de empresarios”, informaron voceros oficiales.

Si bien todavía no está confirmado quiénes lo acompañarán en la comitiva, se especulaba la ya habitual presencia de su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Sin embargo, en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), finalmente Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, no viajará. Por el contrario, quienes sí podrían acompañar a Milei serían el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Gerardo Werthein.

Un dato que llamó la atención fue el anuncio de la presencia de Javier Milei en obra de teatro de su expareja Fátima Florez, quien se presentará en el Hotel Casino Sahara durante el viernes y sábado de esta semana, como parte de las celebraciones oficiales por el Mes de la Hispanidad.

Semanas atrás, la propia imitadora había expresado: “Justo da la casualidad que coincidimos el mismo día allá, el 5 de septiembre, cada uno con sus respectivos trabajos, dentro del marco, él de su tour y yo con el mío. Y bueno, así que en esa coincidencia está bueno que nos veamos ahí, arriba del escenario”.

Finalmente, la presencia del mandatario fue confirmada por el empresario Jorge Elías, quien promocionó el espectáculo en Facebook: “¡Viene Milei!”, aseguró.

El lunes pasado, el propio Presidente aclaró los rumores que comenzaron a circular en los últimos días sobre una supuesta relación con la humorista. "¿Volviste con Fátima?", le pregunto Yanina Latorre en un mensaje. Sin vueltas, el mandatario fue contundente con su respuesta : "No. Se me hace imposible tener una relación razonable", sostuvo y agregó: "Tenemos una excelente relación de amistad".

El regreso del Presidente está previsto para el sábado, un día antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Por este motivo, no será parte del cierre de campaña bonaerense que la Alianza La Libertad Avanza llevará a cabo el miércoles desde las 17 en el Club Atlético Villa Ángela del partido de Moreno bajo la premisa “kirchnerismo nunca más”.

El presidente Javier Milei se refirió al escándalo de los audios en la ANDIS y dijo que “la casta busca frenar el proceso de cambio”.

Milei calificó el escándalo por las presuntas coimas en Discapacidad como "una opereta y una nueva mentira"

El presidente Javier Milei se refirió al escándalo de los audios en la ANDIS y dijo que “la casta busca frenar el proceso de cambio”.

Milei calificó el escándalo por las presuntas coimas en Discapacidad como "una opereta y una nueva mentira"

El rosarino Germán Martínez, jefe de la bancada de UP en la Cámara baja nacional.

Germán Martínez: la gente hace "un gran esfuerzo" y el gobierno "está choreando"

El diputado José Luis Espert escapa en moto tras los incidentes en la caravana proselitista de Milei en Lomas de Zamora. 

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

