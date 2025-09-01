Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada

Una mujer de 36 años recibió múltiples disparos y requirió una cirugía después de la agresión en inmediaciones de avenida Circunvalación

Pocas horas después de una potente tormenta con granizo, este lunes a la madrugada se registró una balacera en la zona oeste de la ciudad y dos personas resultaron heridas . Fuentes oficiales confirmaron que una de ellas quedó internada para ser sometida a una operación y la otra estaba fuera de peligro.

La investigación sobre el ataque comenzó pasadas las 2 de la mañana, cuando una mujer de 36 años fue atendida por los disparos que recibió en Tupac Amaru y Nicaragua . Otro hombre de aproximadamente la misma edad recibió asistencia médica en el Policlínico San Martín, el mismo efector donde habían recibido a la primera víctima.

A partir del diagnóstico inicial sobre múltiples heridas de arma de fuego, Verónica F. fue derivada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) también se encargó del traslado de Nahuel C. como consecuencia de un balazo en la pierna derecha .

Según fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales, la mujer internada requirió una cirugía por las lesiones que tenía tras el ataque. Antes de ser atendida en el quirófano se encontraba estable.

Por otra parte, el hombre de 34 años sufrió una fractura expuesta de la tibia por el impacto de un proyectil en inmediaciones del barrio Fisherton Industrial. En este caso, el pronóstico médico es favorable e indica que quedó fuera de peligro tras la intervención del Sies.

En primera instancia no había personas detenidas por la denuncia del ataque perpetrado a metros de la colectora este de avenida Circunvalación. Verónica F. fue atendida en el Heca a las 2.30 y la segunda víctima ingresó cerca de las 3 de la mañana.

El registro de las internaciones y el reporte de la actuación policial quedaron en manos del personal de la comisaría 17ª. Luego se esperaba la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para esclarecer el episodio.