La Capital | Política | Maximiliano Pullaro

Pullaro y la economía: "Estamos muy preocupados por la situación que estamos viviendo"

El gobernador inauguró Santa Fe Business Foroum, y reclamó que se "estabilice la tasa de interés, porque sin eso es muy difícil producir". La seguridad, en agenda

1 de septiembre 2025 · 13:41hs
Pullaro brindó una conferencia de prensa tras inaugurar Santa Fe Business Forum

Foto: Maxi Klanjscek

Pullaro brindó una conferencia de prensa tras inaugurar Santa Fe Business Forum

El gobernadorMaximiliano Pullaro aprovechó su paso por la muestra Santa Fe Business Forum 2025 que se inauguró este lunes en los salones de la Fluvial para referirse a algunas variables preocupantes de la política económica nacional, como la suba de la tasa de interés y los efectos en la producción. También habló sobre los índices de violencia que por ahora siguen a la baja.

Pullaro, quien estuvo acompañado esta mañana por la vicegobernadora Gisela Scaglia; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la subsecretaria de Comercio, Georgina Losada, brindó una breve conferencia de prensa tras dejar inaugurado el evento en el que empresarios argentinos y de países vecinos reúnen para coordinar acciones comerciales.

En ese marco, el gobernador dijo que veía “con mucha preocupación” la marcha de la economía, básicamente por las tasas de interés que aplicó la semana pasada el gobierno nacional por la política de sostener el precio del dólar a toda costa.

>> Leer más: Vuelve Santa Fe Business Forum, la mega ronda de negocios inversa

Para producir necesitamos que se estabilice la tasa de interés, y si eso no sucede es muy difícil producir. Una persona que se tiene que financiar, se termina financiando al 70 por ciento. Con la estabilización de la macroeconomía, tiene que venir la baja de la inflación, que en este momento la tenemos; la baja de la tasa de interés y de la baja del riesgo país, sino es muy difícil que Argentina sea competitiva. Vemos con mucha preocupación la situación que estamos viviendo”, subrayó.

f2b72be3-5854-4329-a953-d73128a0892c
Maximiliano Pullaro en el foro de negocios

Maximiliano Pullaro en el foro de negocios

"Rosario se está pacificando"

También fue consultado sobre los índices de violencia en Rosario, que por el momento se encuentran a la baja comparándolos con los de 2023, 2022 y 2021. “Rosario es una ciudad que se está pacificando. Hoy tenemos delitos similares a la media nacional, y aunque parezca poco, para nosotros es inmenso”.

“Hace tan solo dos años, triplicábamos o cuadruplicábamos a la media nacional en las tasas de violencia y de delitos. Ese fue un esfuerzo que se llevó adelante como mucha decisión y determinación política. Y esa determinación política, hoy nos permite haber contenido a la violencia. No terminamos con la violencia, porque las organizaciones criminales aún están activas”, destacó.

Y finalmente subrayó: “Y eso surge de datos de inteligencia criminal que analizamos diariamente. Pero seguir marcando el mismo rumbo nos hace sentir que vamos por el buen camino y que eso se va a corregir. Cuando se termine de pacificar la ciudad, vendrá la etapa de la reconstrucción, y eso tiene que ver con las grandes inversiones públicas que estamos llevando adelante. Eso indudablemente tiene un impacto en la economía local muy significativo”.

Noticias relacionadas
milei, pullaro y el arte de barajar y dar de nuevo en un ano bisagra

Milei, Pullaro y el arte de barajar y dar de nuevo en un año bisagra

Marcelo Sain, exministro de Seguridad de Santa Fe imputado por espionaje ilegal en 2022.

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión

El Partido Justicialista de Santa Fe sigue en estado de ebullición.

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ

Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Corrientes, Gustavo Valdés.

Pullaro en Corrientes: "Nuestro compromiso es avanzar en la integración regional y desarrollar la obra pública"

Ver comentarios

Las más leídas

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Franco Colapinto hizo una gran carrera, pero no pudo sumar por culpa de su compañero Pierre Gasly

Franco Colapinto hizo una gran carrera, pero no pudo sumar por culpa de su compañero Pierre Gasly

Lo último

Central: a 23 años de la racha negativa que cortó en un estadio donde ganó un clásico más

Central: a 23 años de la racha negativa que cortó en un estadio donde ganó un clásico más

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación

Pullaro y la economía: Estamos muy preocupados por la situación que estamos viviendo

Pullaro y la economía: "Estamos muy preocupados por la situación que estamos viviendo"

La OMS emitió una alerta mundial por el fentanilo contaminado en Argentina

El organismo internacional pidió extremar precauciones con inyectables de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, y advirtió que podrían circular en otros mercados.

La OMS emitió una alerta mundial por el fentanilo contaminado en Argentina
Pullaro y la economía: Estamos muy preocupados por la situación que estamos viviendo
POLITICA

Pullaro y la economía: "Estamos muy preocupados por la situación que estamos viviendo"

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero
POLICIALES

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero

Con la victoria en Corrientes, Provincias Unidas pone otro ladrillo en su pared

Por Facundo Borrego
Política

Con la victoria en Corrientes, Provincias Unidas pone otro ladrillo en su pared

Reforma constitucional: malestar de la Iglesia Católica por no ser incluida en el texto
Política

Reforma constitucional: malestar de la Iglesia Católica por no ser incluida en el texto

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?
La Ciudad

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Franco Colapinto hizo una gran carrera, pero no pudo sumar por culpa de su compañero Pierre Gasly

Franco Colapinto hizo una gran carrera, pero no pudo sumar por culpa de su compañero Pierre Gasly

El centro sigue siendo el corazón inmobiliario de Rosario: suben los precios

El centro sigue siendo el corazón inmobiliario de Rosario: suben los precios

Ovación
La Supercopa Argentina tiene nueva programación en la cancha de Central
Ovación

La Supercopa Argentina tiene nueva programación en la cancha de Central

La Supercopa Argentina tiene nueva programación en la cancha de Central

La Supercopa Argentina tiene nueva programación en la cancha de Central

Sarmiento-Central: el partido suspendido se podría completar a fines de octubre

Sarmiento-Central: el partido suspendido se podría completar a fines de octubre

¿Qué joven promesa de Newells sería blindado en los próximos días?

¿Qué joven promesa de Newell's sería "blindado" en los próximos días?

Policiales
Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación
Policiales

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación

Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel

Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero

La Ciudad
El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?
La Ciudad

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?

Tras el temporal, mejora la situación en rutas mientras monitorean el Carcarañá y arroyos

Tras el temporal, mejora la situación en rutas mientras monitorean el Carcarañá y arroyos

Menopausia y algo más: Ingrid Beck y Mariana Carbajal llegan Encendidas a Rosario

Menopausia y algo más: Ingrid Beck y Mariana Carbajal llegan "Encendidas" a Rosario

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta en la ciudad

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta en la ciudad

Quini 6: un ganador en el Revancha se llevó 1.700 millones de pesos
Información General

Quini 6: un ganador en el Revancha se llevó 1.700 millones de pesos

La provincia de Santa Fe perdió 125 tambos en un año: crece la preocupación
Economía

La provincia de Santa Fe perdió 125 tambos en un año: crece la preocupación

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence
Ovación

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence

La sonrisa de Miguel: Boca ganó en Mar del Plata y sumó su tercer triunfo al hilo
Ovación

La sonrisa de Miguel: Boca ganó en Mar del Plata y sumó su tercer triunfo al hilo

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60 % de avance
La Ciudad

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60 % de avance

Una flotilla humanitaria zarpó hacia Gaza encabezada por Greta Thunberg
El Mundo

Una flotilla humanitaria zarpó hacia Gaza encabezada por Greta Thunberg

El festival donde los pelirrojos son apenas uno más en la multitud
Información General

El festival donde los pelirrojos son apenas uno más en la multitud

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste
Policiales

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides
Información General

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides

Más moderna y segura: el 95 por ciento de San Lorenzo ya cuenta con luces led
La Región

Más moderna y segura: el 95 por ciento de San Lorenzo ya cuenta con luces led

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios
politica

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo

Por Pablo Mihal
Ovación

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo

Torneo del Interior: Duendes se metió en semifinales y Jockey Club no pudo
Ovación

Torneo del Interior: Duendes se metió en semifinales y Jockey Club no pudo

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno

Barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa
Policiales

Barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte
Policiales

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: Mi rollo
Zoom

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: "Mi rollo"

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario