"Es una persona de un corazón enorme", así definen sus amigos al joven que cayó de un sexto piso en Bariloche

Conocido en el ambiente de la música under como Pucho, Chaparro es muy querido entre sus amigos e integrantes de la banda KIA (Killer In Action) , surgida en zona sur, en la que Thiago canta .

Polly contó conoce a Thiago desde hace 9 años y en 2022 decidieron formar la banda KIA, que alterna estilos con influencias de Rage Against The Machine, Deftones, muy ligados al new metal y hard core new school.