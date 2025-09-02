La Capital | Ovación | Karina Milei

Sacachispa se metió en política y se burló de los audios de Karina Milei

El Lila ironizó con un posteo en X sobre la medida tomada por la Justicia Federal de frenar la difusión de audios atribuidos a la hermana del presidente

2 de septiembre 2025 · 08:31hs
Sacachispas no sólo es noticia por su participación en el torneo

Sacachispas no sólo es noticia por su participación en el torneo, sino por la ironía que utiliza el club en sus redes sociales.

En medio del escándalo que atraviesa el gobierno nacional producto de la difusión de audios de Diego Spagnuolo que comprometen a allegados al presidente Javier Milei, Sacachispas volvió a aparecer en redes sociales para bromear sobre la medida judicial que frena la transmisión de esos audios.

Por orden de la Justicia Federal, se prohibió a los medios y periodistas informar acerca de las supuestas coimas atribuidas al actual gobierno por presunta “privacidad institucional”. En los audios, Spagnuolo detalló que fueron un 3% para Karina Milei, un 1% para una “operación extraña” y un 8% mensual que oscila entre 500.000 y 800.000 dólares.

Ante esto, el Lila, a través de su cuenta oficial de X, ironizó sobre la nueva medida tomada de cara al duelo ante Acassuso, que se jugará el viernes 5, a las 15.30, en el marco de la duodécima fecha de la Primera B Metropolitana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SacachispasOK/status/1962686172594856170&partner=&hide_thread=false

>>Leer más: Presuntas coimas en discapacidad: la Justicia prohíbe la difusión de los audios de Karina Milei

“Informamos a todos los medios deportivos que si el viernes no le ganamos a Acassuso, no podrán informar el resultado. Atte. El CM”, fue la publicación de la institución de Villa Soldati en la plataforma digital.

Además, el pasado viernes realizó un chiste con el mensaje: “Nos desapareció el 3… Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila”. Con ironía, hicieron referencia al jugador número 3 del equipo, al que borraron su apellido de la foto, replicando así la sensación de “desaparición” del número en la previa del empate 1-1 ante Brown de Adrogué.

Por otro lado, mientras la Justicia investiga al entorno más cercano del presidente por denuncias de corrupción, los hinchas de Sacachispas y fanáticos de la oposición celebraron la picardía tuitera del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SacachispasOK/status/1961485700064297098&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mencionó una posible operación armada en torno al caso de las presuntas coimas en Discapacidad.

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se despachó con duras críticas hacia Javier Milei

Kicillof, durísimo contra los Milei por las coimas en discapacidad: "No era Karina el jefe, eran los Menem"

Karina Milei fue escrachada en Corrientes durante el cierre de campaña

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes

Carrió apuntó contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas en Discapacidad: Es la cajera

Carrió apuntó contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas en Discapacidad: "Es la cajera"

Ver comentarios

Las más leídas

Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

Newells podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Newell's podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre

Lo último

Aumento y bono para empleadas domésticas y niñeras: ¿cuánto cobran en septiembre?

Aumento y bono para empleadas domésticas y niñeras: ¿cuánto cobran en septiembre?

Anses: el cronograma de pagos de jubilaciones y pensiones en septiembre

Anses: el cronograma de pagos de jubilaciones y pensiones en septiembre

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Demoraron a una mujer policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Un vigilador del centro comercial hizo la denuncia cuando advirtió que el nene de 3 años había quedado solo en un vehículo cerrado

Demoraron a una mujer policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping
La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Fuga de presos en la Seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos
POLICIALES

Fuga de presos en la Seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos

Se aprobó la autonomía y Rosario podrá tener su propia carta orgánica

Por Thamina Habichayn
Política

Se aprobó la autonomía y Rosario podrá tener su propia carta orgánica

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario
Policiales

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 
La Ciudad

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

Newells podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Newell's podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo "Dibu" Gómez a la cárcel de Piñero

Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

Ovación
Tenis: el rosarino Tomás Re viene madurando y ya sueña con los Grand Slams

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: el rosarino Tomás Re viene madurando y ya sueña con los Grand Slams

Tenis: el rosarino Tomás Re viene madurando y ya sueña con los Grand Slams

Tenis: el rosarino Tomás Re viene madurando y ya sueña con los Grand Slams

Últimos nueve partidos y un cachito más para Central, y un abanico de oportunidades

Últimos nueve partidos y un cachito más para Central, y un abanico de oportunidades

Franco Colapinto y la superación a Pierre Gasly, el mejor símbolo a un año del debut de Fórmula 1

Franco Colapinto y la superación a Pierre Gasly, el mejor símbolo a un año del debut de Fórmula 1

Policiales
Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario
Policiales

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Demoraron a una mujer policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una mujer policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Fuga de presos en la Seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos

Fuga de presos en la Seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

La Ciudad
Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 

El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima

El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima

Celulosa entra en concurso para evitar la quiebra y peligran puestos de trabajo
La Región

Celulosa entra en concurso para evitar la quiebra y peligran puestos de trabajo

El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei tiene nueve denuncias
Política

El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei tiene nueve denuncias

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?
La Ciudad

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

Argentina perdió con Bolivia en el Mundial de Desayunos que organizó Ibai
Información General

Argentina perdió con Bolivia en el Mundial de Desayunos que organizó Ibai

La Unión Europea prohíbe esmaltes de uñas de secado rápido por su toxicidad
Información General

La Unión Europea prohíbe esmaltes de uñas de secado rápido por su toxicidad

La repavimentación de la pista del aeropuerto arranca este 20 de septiembre
La Ciudad

La repavimentación de la pista del aeropuerto arranca este 20 de septiembre

Milei viaja a Las Vegas en pleno escándalo y asistirá al show de Fátima Flórez
Política

Milei viaja a Las Vegas en pleno escándalo y asistirá al show de Fátima Flórez

Crítica de Cavallo a Milei: Hay improvisaciones del equipo económico
Economía

Crítica de Cavallo a Milei: "Hay improvisaciones del equipo económico"

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre
Información General

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre

Reforma constitucional: malestar de la Iglesia por no ser incluida en el texto
Política

Reforma constitucional: malestar de la Iglesia por no ser incluida en el texto

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero
POLICIALES

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo "Dibu" Gómez a la cárcel de Piñero

Con la victoria en Corrientes, Provincias Unidas pone otro ladrillo en su pared

Por Facundo Borrego
Política

Con la victoria en Corrientes, Provincias Unidas pone otro ladrillo en su pared

La OMS emitió una alerta mundial por el fentanilo contaminado en Argentina
Información General

La OMS emitió una alerta mundial por el fentanilo contaminado en Argentina

Pullaro y la economía: Estamos muy preocupados por la situación que vivimos
POLITICA

Pullaro y la economía: "Estamos muy preocupados por la situación que vivimos"

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada
Policiales

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada

Menopausia y más: Mariana Carbajal e Ingrid Beck llegan Encendidas a Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Menopausia y más: Mariana Carbajal e Ingrid Beck llegan "Encendidas" a Rosario

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó $1.700 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó $1.700 millones de pesos

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta
La Ciudad

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta

Es de San Jerónimo Norte y la única esperanza a su rara enfermedad está en Tailandia
La Región

Es de San Jerónimo Norte y la única esperanza a su rara enfermedad está en Tailandia

Docentes de la UNR retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes
La Ciudad

Docentes de la UNR retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes