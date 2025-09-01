Argentina perdió con Bolivia en el Mundial de Desayunos que organizó Ibai

Política
Milei viaja a Las Vegas en pleno escándalo y asistirá al show de Fátima Flórez
Economía
Crítica de Cavallo a Milei: "Hay improvisaciones del equipo económico"
Información General
Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre
Política
Reforma constitucional: malestar de la Iglesia por no ser incluida en el texto
POLICIALES
Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo "Dibu" Gómez a la cárcel de Piñero
Política
Con la victoria en Corrientes, Provincias Unidas pone otro ladrillo en su pared
Información General
La OMS emitió una alerta mundial por el fentanilo contaminado en Argentina
POLITICA
Pullaro y la economía: "Estamos muy preocupados por la situación que vivimos"
Policiales
Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada
La Ciudad
Menopausia y más: Mariana Carbajal e Ingrid Beck llegan "Encendidas" a Rosario
Información General
Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó $1.700 millones de pesos
La Ciudad
Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta
La Región
Es de San Jerónimo Norte y la única esperanza a su rara enfermedad está en Tailandia
La Ciudad
Docentes de la UNR retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes
La Ciudad
Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo