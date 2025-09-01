Argentina perdió con Bolivia en el Mundial de Desayunos que organizó Ibai Lo que arrancó como una broma del popular streamer español se convirtió en una avalancha de millones de votos 1 de septiembre 2025 · 23:18hs

Empezó como una broma y empezó a crecer desmedidamente hasta sumar varios millones de votos en línea. El popular streamer español Ibai Llanos propuso elegir cuál era el país que tenía el mejor desayuno tradicional, y Argentina apostaba todo a sus medialunas y facturas, pero finalmente perdió con la oferta gastronómica boliviana.

“Esto ya no tiene sentido, se nos fue de las manos", sostuvo Ibai haciendo el recuento de votos de cuartos de final, donde Argentina llevó como desayuno medialunas con dulce de leche y facturas, y arrasó ante Reino Unido en la primera ronda. Ahora se enfrentó a Bolivia con su salteña y el api con pastel. La propuesta albiceleste sumó 1,4 millones de votos (sumados en las cuentas de TikTok, Instagram y YouTube de Ibai), pero el desayuno boliviano llegó a 1,8 millones de votos y pasó a semifinales.

Embed - Estos son los semifinalistas del mundial de desayunos. Los otros clasificados a semifinales fueron las marraquetas Chile (le ganarpm a las tostadas con jamón de España), la arepa reina pepiada de Venezuela (que dejó en el camino a Colombia y sus arepas de pan y de maíz con queso), y el pan con chicharrón de Perú (vencedor ante el bolón verde de Ecuador).

El enfrentamiento entre los desayunos peruanos y ecuatorianos se convirtió en cuestión de Estado, y por muy poco no llegó a los 16 millones de votantes después de que varios medios y portales de ambos países salieran a pedir el voto para ganar la contienda.