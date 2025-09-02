La Capital | Zoom | La Roca

"La Roca" Johnson mostró una impactante transformación física para su nueva película

El actor, reconocido por su gran masa muscular, se hizo viral por el cambio corporal que mostró en el Festival de Venecia

2 de septiembre 2025 · 11:57hs
Dwayne "La Roca" Johnson sorprendió al mundo con su transformación física para su nueva película "La máquina"

Dwayne "La Roca" John sorprendió al mundo con su transformación física para su nueva película "La máquina"

Dwayne “La Roca” Johnson está en el Festival de Cine de Venecia promocionando su nueva película y llamó la atención por su notable cambio de físico. El actor, reconocido por su gran masa muscular, transformó su cuerpo para su más reciente personaje.

La Roca interpreta al luchador de artes marciales mixtas (MMA) Mark Kerr en la película “The Smashing Machine”, dirigida por Benny Safdie. Acompañado por su co protagonista Emily Blunt, se lo vio mucho más delgado.

En la nueva película, que tuvo su estreno mundial en lunes por la noche en Venecia, Johnson asume el reto de encarnar a una figura real. Kerr es una leyenda de la UFC (el torneo más grande del mundo en esta disciplina deportiva), que enfrentó una de sus batallas más duras fuera del ring: tras una lesión, desarrolló una adicción a los analgésicos recetados. Blunt, por su parte, interpreta a Dawn Staples, ex esposa de Kerr.

Además de destacarse en artes marciales mixtas, Kerr fue campeón mundial y subcampeón panamericano de lucha libre olímpica.

image - 2025-09-02T120607.297

>> Leer más: Dwayne "La Roca" Johnson llega al universo de DC con "Black Adam"

La Roca: del ring al set y de nuevo al ring

La Roca, antes de dedicarse a la actuación, se hizo conocido por la lucha libre profesional. Esta disciplina, muy popular en países como Estados Unidos y México, combina disciplinas de combate con artes escénicas. Generalmente, los enfrentamientos entre los competidores tienen cierto nivel de acuerdo y mucha performance, a diferencia del MMA, donde los golpes son reales.

Embed - LA MÁQUINA THE SMASHING MACHINE | TRAILER OFICIAL

>> Leer más: El encuentro de película entre Nahuel Guzmán y 'La Roca' Johnson

Su éxito en el cuadrilátero y su evidente carisma llevó a Johnson a obtener sus primeros papeles en Hollywood. Primero, participó como actor invitado en las series de televisión “Star Trek: Voyager” y “That '70s Show”, hasta que llegó su debut cinematográfico en 2001 con “La Momia regresa” (segunda entrega de la exitosa franquicia de aventura protagonizada por Brendan Fraser y Rachel Weisz). El filme se convirtió en un fenómeno de taquilla y motivó la realización de la precuela “El rey Escorpión”, primer protagónico de La Roca.

Johnson dejó la lucha profesional en 2004 y se concentró en su carrera cinematográfica. Desde entonces, participó de sagas exitosas como “Rápido y Furioso” (en el rol del agente Luke Hobbs), “Moana” (en la voz del semidios Maui), y el revival de “Jumanji”, entre otras. Se destacó en varias comedias de acción, pero “The Smashing Machine” genera expectativa porque será su primer rol dramático. Y si bien llamó la atención su cambio físico por fuera de la película, también es notable la caracterización en la ficción, que acerca su fisionomía a la de Kerr.

 En la función de estreno, el film recibió una ovación de quince minutos y La Roca se mostró visiblemente emocionado por la respuesta del público.

El filme tiene previsto su estreno en Argentina el próximo 9 de octubre bajo el título "La máquina". Se trata del debut como director en solitario de Benny Safdie, después de codirigir junto a su hermano Josh las películas "Uncut Gems" (con Adam Sandler) y "Good Time" (con Robert Pattinson).

