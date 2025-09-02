Lionel Messi tendrá una fiesta inolvidable en el último partido de local por Eliminatorias "No sé si habrá más partidos o amistosos, por eso lo disfrutaré en familia", sostuvo el capitán de la selección argentina que este jueves estará ante Venezuela 2 de septiembre 2025 · 09:47hs

Lionel Messi, quien se sumó este lunes a la selección, se prepara para disfrutar de un jueves especial.

Argentina cerrará su etapa de Eliminatorias sudamericanas jugando de local. El jueves la Albiceleste vivirá un momento especial porque podría ser la última presentación de Lionel Messi ante su gente, en Argentina y de cara al próximo Mundial 2026. Lo hará ante Venezuela, en el Monumental, en lo que será el último juego del capitán de la selección en esta instancia y es por eso que habrá una fiesta inolvidable en la cancha de River.

Para que la previa sea un día especial, la AFA confirmó que se presentarán tres shows en vivo: La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano serán los encargados de animar la jornada desde temprano y acompañar a los hinchas antes del inicio del encuentro. Ante la expectativa, se recomienda llegar con tiempo al estadio, al menos dos horas antes, para poder disfrutar de los espectáculos y evitar inconvenientes en los accesos.

Lionel Messi, quien este lunes se sumó al plantel de Scaloni, tendrá sin dudas una noche soñada. Todo lo preparado será para homenajearlo por todo lo que consiguió hasta el momento con la camiseta de la selección. Sin dudas, será un momento emotivo para él y toda la familia que lo acompañará en esta despedida ante los argentinos jugando un partido de Eliminatorias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1962598711516626948&partner=&hide_thread=false #Eliminatorias Shows en la previa de Argentina - Venezuela.



https://t.co/gw9A3Z4ZBE pic.twitter.com/7GpsAHYJH4 — Selección Argentina (@Argentina) September 1, 2025 Partido especial para Messi Con entradas totalmente agotadas y el Monumental colmado, el equipo de Lionel Scaloni buscará mantenerse firme con la mirada puesta en el Mundial 2026 -ya está clasificado-, mientras los fanáticos vivirán un partido cargado de emoción y despedida para su capitán. "Va a ser muy especial para mí. No sé si después habrá amistosos o más partidos. Me va a acompañar mi familia. Lo vamos a vivir de esa manera", sostuvo Messi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CONMEBOL/status/1962485599283093806&partner=&hide_thread=false ¡Empieza la semana de las #EliminatoriasSudamericanas!



Começa a semana de #EliminatoriasSudamericanas! pic.twitter.com/qgo3nqxJfz — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 1, 2025 Hora y TV para ver el partido El partido correspondiente a la decimoséptima fecha de las Eliminatorias entre el combinado Albiceleste y Venezuela se disputará en el Monumental, a las 20.30. y contará con la televisación de Telefe y TyC Sports. Por otro lado, el martes 9, a las 20, Argentina cerrará su participación visitando a Ecuador.