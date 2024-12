"La Favorita Rosario Outlet": qué marcas participan de la iniciativa

Desde la galería confirmaron que de la convocatoria realizada participan las siguientes marcas: This Week, Oassian, Hardway, Archie Reiton - quienes ya forman parte de La Favorita- y se sumarán: Sólido, Tokyo, Japón, La esquina de las remeras, Lago di como, Vandalia, Frog Small, Tibbon, Guffo, The bag and the belt, Tannery, Huapi y Hardfield.