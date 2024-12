Llegó a La Favorita un outlet con marcas rosarinas y precios únicos: todo lo que hay que saber

Desde la galería confirmaron que de la convocatoria realizada participan las siguientes marcas: This Week, Oassian, Hardway, Archie Reiton - quienes ya forman parte de La Favorita- y se sumarán: Sólido, Tokyo, Japón, La esquina de las remeras, Lago di como, Vandalia, Frog Small, Tibbon, Guffo, The bag and the belt, Tannery, Huapi y Hardfield.

la favorita outlet.jpeg

En qué horario funcionará el outlet

"La Favorita Rosario Outlet" funciona de lunes a sábado, 12 a 20, y tendrá horarios especiales cerca de las fiestas. Este sábado, en el marco de una nueva Noche de Peatonales, abrirá de 12 a la medianoche.

En tanto, el 24 de diciembre recibirá a los clientes de 10 a 14. El 25 de diciembre permanecerá cerrado.

Expectativa entre las firmas por el outlet

El subsuelo de La Favorita, querido por todos los rosarinos, volvió a ponerse en marcha. Este lunes, desde muy temprano, las distintas marcas que participan de la iniciativa se dispusieron a acomodar las prendas, organizar los percheros, colocar la cartelería y afinar los detalles para el cobro. Está todo listo para que en los próximos días los clientes puedan disfrutar de una experiencia cómoda - todos tienen probadores - y también de precios que acompañen a la época de vacas flacas.

Derek Acuña Ortiz, de Hardway, destacó que en agosto tuvieron "muy buenas ventas", en lo que consideró una "prueba piloto". "Nos encontramos con que en el CEC había muchos clientes habituales, que iban porque nos conocían, y también mucha gente nueva que se acercó y nos conoció en ese momento y nos abrió la puerta", señaló en diálogo con La Capital.

En ese sentido, sostuvo que en esta edición en La Favorita - donde ya tienen un local en el segundo piso - es una apuesta fuerte y un reto. "Tenemos las expectativas muy altas y queremos que el evento se siga difundiendo. Está bueno que esta vez esté en el centro, que es de fácil acceso y que dure más tiempo", agregó.

Sobre la mercadería, Hardway llevó al subsuelo de la galería "mucha mercadería y a precios muy accesibles". En sus percheros es posible encontrar prendas de temporadas pasadas, muestras de producción o mercadería discontinua. También llevaron productos que están en los locales y que es posible encontrarlos a un menor precio. Por ejemplo, se puede conseguir una bermuda de hombre o una camisa a $18.400, shorts de baño a $12.700, chombas a $12.700, remeras a $10.400, entre otras ofertas.

"Es muy importante y está muy bueno que la Municipalidad incentive la producción local, que eso es lo más importante, porque genera puestos de trabajo y que haya productos nacionales, de gente que está con ganas y energía de hacer cosas diferentes", reflexionó Acuña Ortiz.

outlet favorita 2.png Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Vandalia, por ejemplo, decidió llevar solo trajes de baño. Es posible encontrar bikinis y mallas enteras por 15 mil o 20 mil pesos. "La idea es estar alineados con diciembre y la temporada. Trajimos mucho volumen de mercadería. Optamos por no traer la línea deportiva, que se puede conseguir en nuestros locales, y apostar por los trajes de baño", contó Julia Levi.

Al igual que la mayoría de los locales que participan, tienen tres cuotas sin interés con cualquier tarjeta bancaria, y también aceptan Mercado Pago, débito o efectivo. Tienen cuatro probadores disponibles y esperan que la gente se pueda acercar y disfrutar de las compras sin "tanta desesperación como pasó en agosto".

En cuanto a niños, el local de Archie - que también está en La Favorita - bajó al subsuelo con remeras, tanto de niños como de bebés, vestidos, monos, jardineros, camperas e incluso la temporada de invierno. La idea es que los clientes puedan disfrutar de todas las prendas.

"Los rangos de precio, por ejemplo, las remeritas de bebé están en 6 mil pesos en efectivo y las de niños 8 mil. Arrancamos de ese precio y llegamos más o menos a los 19 mil pesos. No hay nada que exceda de ese precio", detallaron. "Los precios no existen. Por 18 mil pesos armás un conjunto de una remera y un short de algodón de una marca como Archie. Está realmente para aprovechar", destacaron sus empleadas, que también mencionaron que en el local ubicado en el primer piso de la galería hay 2x1 en la nueva temporada.

outlet favorita 3.png

Frog Small también propone promociones para los más chicos. En su perchero es posible encontrar prendas para los recién nacidos hasta chicos de ocho años. Con 5 mil pesos es posible llevarse un babero, por ejemplo. Luciana Alfonso comentó con este medio que "con 22 mil pesos es posible llevarse un buen regalo que incluya un body y un pantalón". "Los vestidos, que suelen ser lo más caro, salen 25 mil, aunque algunas soleras están 15 mil. Hay remeras de 8 mil pesos, mallas de bebé por 5 mil", continuó.

"Tenemos mucha expectativa. Nos fue muy bien en el outlet anterior, en el CEC, y esperamos que se repita. El lugar está más armado, le pusimos mucha más onda y el lugar se presta para este tipo de eventos. Está para aprovechar, es una buena oportunidad que han organizado La Favorita y la Municipalidad", concluyó.

La esquina de las remeras sorprendió ofreciendo remeras lisas a 7 mil pesos, las blancas y 7.900 las de color. Sólido también llevó parte de su nueva colección y ofrece descuentos cuanta más prendas se lleven los clientes. Todas las marcas que participan desplegaron un abanico de ofertas y promociones que dejan a más de uno sorprendido.

Lo cierto es que "La Favorita Rosario Outlet" recién empieza y las marcas tienen todo listo para convertirse en una opción indiscutida a la hora de buscar presentes para esta Navidad. En su primer día, ninguno de los clientes que recorrieron las instalaciones se fueron sin una bolsa bajo el brazo y ese no es un dato menor.