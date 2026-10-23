Banco Santa Fe ofrece créditos hipotecarios con tasa UVA + 4,20% para comprar departamentos Financiación exclusiva para adquirir unidades en Miradores del Sur, en el exBatallón 121, el nuevo desarrollo residencial impulsado por DISUR en el predio del exBatallón 121 23 de octubre 2026 · 14:21hs

Banco Santa Fe ofrece una financiación exclusiva para adquirir unidades en Miradores del Sur.

En un contexto de reactivación del crédito hipotecario y de recuperación de la demanda por vivienda nueva, Banco Santa Fe lanza una alternativa de financiación que marca un diferencial para el mercado inmobiliario de Rosario: créditos hipotecarios a tasa UVA + 4,20% TNA para la adquisición de departamentos en Miradores del Sur, un nuevo desarrollo residencial que se construye en el predio del ex Batallón 121. En esta posibilidad de adquirir departamentos mediante créditos hipotecarios, la entidad financia 75% del valor de tasación de la propiedad de la propiedad con un plazo máximo de hasta 20 años.

“Esta propuesta constituye una alternativa inédita para un proyecto de estas características, ya que permite acceder a una unidad en un desarrollo en construcción mediante un crédito hipotecario exclusivo otorgado por Banco Santa Fe, acercando una herramienta de financiación de largo plazo y una tasa muy accesible para quienes buscan comprar una vivienda nueva”, destacaron desde Banco Santa Fe.

Toda la información de esta línea de créditos y el proyecto inmobiliario se puede consultar en online en este sitio.

Miradores del Sur Miradores del Sur es un proyecto impulsado por DISUR, la sociedad integrada por Corporación América, Grupo Petersen y Grupo PECAM, y contempló en su primera etapa la construcción de cinco torres residenciales, más de 245 departamentos y 10 locales comerciales. El proyecto constituye el inicio de un nuevo polo de desarrollo urbano que, en etapas futuras e desarrollo urbano que, en etapas futuras, prevé la construcción de más viviendas.

La ubicación, las características del proyecto y, especialmente, la posibilidad de financiar la compra mediante un crédito hipotecario exclusivo convierten a Miradores del Sur en una propuesta diferencial dentro del mercado inmobiliario rosarino. Todas las características del proyecto están detalladas en Miradores del Sur.