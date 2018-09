Desplazaron a una maestra de música en una escuela de la zona oeste de Rosario por acosar a un alumno de séptimo grado mediantes mensajes y fotos por Whatsapp.

Diana Gallo Ambrosis, delegada de la Regional VI del Ministerio de Educación, dijo que la docente de 28 años será sometida a una investigación para determinar su responsabilidad pero que, fundamentalmente "haremos todo lo que corresponde para proteger en primer lugar al niño y también a toda la comunidad".

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, la funcionaria de Educación hizo un resumen de las actuaciones tras conocerse la grave denuncia que hizo la madre del menor.

"La madre del chico concurrió a la escuela para realizar la denuncia de esta relación que tenía su hijo con la docente. Ella relató todo lo que había visto en el teléfono celular de su hijo e inmediatamente nosotros le pedimos a la supervisora del circuito que se presentara en la escuela para acompañar todo este proceso", expresó Gallo Ambrosis.









En ese sentido, la delegada en Rosario del Ministerio de Educación agregó: "Estuvimos hablando con el equipo directivo, con la mamá del niño y también con otros padres que estaban muy preocupados por esta situación. A la docente denunciada la citamos en el Ministerio para explicarle la situación en la que se encuentra. Le informamos que tenemos que realizar el sumario administrativo y se le comunicó su desplazamiento de sus funciones mientras dure la investigación".

"Todo esto en miras de la protección de los niños y niñas como primer objetivo, pero también garantizándole a la docente que se investigará el hecho. Estas situaciones son complejas y esta investigación determinará responsabilidades si es que las hay en todo sentido", agregó.

Gallo Ambrosis aclaró que el proceso interno dentro del Ministerio llevará un tiempo hasta que se determine si hubo responsabilidad en la docente. "La ley de disciplina docente tiene distintas etapas. Contempla cuatro sanciones: el apercibimiento, que es una sanción más leve; la suspensión hasta 90 días para los docentes que son titulares; la cesantía, que son cinco años fuera del sistema educativo, y, la más grave, la exoneración, es decir cuando queda fuera de la administración pública de por vida".

"Lo más importante es que el Ministerio de Educación actuó de acuerdo al protocolo para este tipo de situaciones. Para nosotros no son fáciles. Estas denuncias nos ponen tristes porque las escuelas hacen muchas cosas muy positivas, y estos hechos son aislados. En la Regional VI tenemos 1.200 escuelas en total y estos hechos no se ven. Esto nos tomó por sorpresa ayer. Las escuelas son los mejores lugares donde pueden estar los niños. Esta situación es algo muy particular y ya tomamos cartas en el asunto. Vamos a investigar. Haremos todo lo que corresponde para proteger en primer lugar al niño y también a toda la comunidad", agregó la funcionaria.