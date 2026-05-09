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Atento Central: se abren los octavos de final y se destacan Boca-Huracán y el clásico cordobés

Este sábado se disputan los primeros cuatro partidos en busca de los cuartos de final del torneo. Talleres contra Belgrano, imperdible

9 de mayo 2026 · 06:10hs
Leandro Paredes

Leandro Paredes, el símbolo y capitán de Boca, que enfrenta a Huracán. Central observa a los posibles futuros rivales.

Empieza la acción de los playoffs del torneo Apertura con la disputa este sábado de los primeros cuatro partidos de los octavos de final. Uno de los platos fuertes es la presentación de Boca, que recibirá hoy a Huracán y también sobresale el clásico de Córdoba entre Talleres y Belgrano. Central recibe el domingo a Independiente.

El encuentro del Xeneize, que está programado para las 19, se llevará a cabo en La Bombonera y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Pablo Echavarría, quien será secundado desde el VAR por Gastón Monsón Brizuela.

Boca viene de caer como visitante frente a Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores en un encuentro que se disputó este martes, por lo que sus jugadores pueden llegar a sufrir el cansancio por la intensa acumulación de partidos.

La gran incógnita de Boca pasa por el arco, debido a que en el último partido Leandro Brey debió pedir el cambio por un fuerte dolor, aunque finalmente se confirmó que era un golpe y podría atajar hoy.

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El clásico de Córdoba

En tanto, la provincia de Córdoba se paralizará cuando Talleres reciba a Belgrano en una nueva edición del clásico que será un mano a mano en los octavos de final del Apertura.

El trascendental encuentro, que está programado para las 16:30, se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

La “T”, que es dirigida por Carlos Tevez, pudo volver a afianzarse entre los protagonistas del fútbol argentino, luego de lo que fue un más que complicado 2025 en el que incluso llegaron a pelear por no descender.

El Pirata cordobés, que es dirigido por Ricardo Zielinski, demostró un gran nivel a lo largo de toda la primera fase, aunque unas caídas en las últimas fechas lo relegaron bastante en la tabla, por lo que tendrá la difícil tarea de enfrentarse con su clásico rival en condición de visitante.

Leer más: Quinteros, DT de Independiente: "A Central podemos hacerle daño, pero también nos puede lastimar"

Independiente Rivadavia, hasta acá el mejor de todos

Por su parte, Independiente Rivadavia y Unión se enfrentarán desde las 21.30, en el Estadio Bautista Gargantini.

El encuentro será dirigido por Luis Lobo Medina, secundado en el VAR por Héctor Paletta y tendrá transmisión de ESPN Premium.

La Lepra mendocina llega como el mejor equipo de la fase regular y atraviesa el mejor momento de su historia reciente.

Y Argentinos recibirá a Lanús, a las 21:30, en el Estadio Diego Maradona y contará con la transmisión de TNT Sports Premium. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Facundo Tello.

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