Gimnasia-Duendes, uno de los clásicos locales distintos del Regional del Litoral y con mucho en juego

Gimnasia viene de un gran triunfo que lo depositó en la punta y Duendes de perder el invicto, pero pisándole los talones. Partidazo del Regional del Litoral

Gimnasia y Duendes vuelven a enfrentarse, en un clásico siempre esperado en el Regional del Litoral.

Gimnasia - Duendes es, sin dudas, uno de los partidos más convocantes del rugby litoraleño. La historia misma se encarga de enmarcarlo como un “clásico distinto”, de esos que mantiene al espectador en vilo. Este sábado, por la 5ª fecha del Regional del Litoral , Copa Banco Macro, volverán a cruzarse.

Todos los partidos del Top 10 comenzarán a las 16 a excepción de este que, por ser televisado, arrancará a las 15. El escenario será el Hipódromo Independencia ya que GER tiene la suya suspendida y el árbitro Facundo Gorla.

A la cita, GER llega estimulado por el gran triunfo de visitante en Paraná ante el siempre duro y complicado Estudiantes, que lo colocó líder. Duendes, en tanto, lo hace con la premisa de volver a la senda del triunfo tras la caída ante Santa Fe RC en su cancha, donde resignó el invicto y lo bajó al 2º lugar.

GER alistará a Joaquín Horcada, Franco Palillo y Pedro Annunziata; Joaquín Ferreyra y Ramiro Guraya; Joaquín Seonae, Ciro Secoff y Maxi Gómez; Felipe Costa y Teo Casteglione; Facundo Jáuregui, Tomás Morales Raffe, Andrés Speziali y Francisco Lattanzi; Bautista Galleano.

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Duendes lo hará con Francisco Angaroni, Mateo Negroni y Federico Rodríguez; Nicolás Sánchez Gómez y Rafael Gietz; Jeremías Delmastro, Bautista Poniatychyn y Matías Landi; Valentín Larrazábal y Giuliano Francescangeli; Marcos Simioni, Felipe Roldán, Martín Pellegrino y Santiago Cáceres; Juan Cruz Faura.

El otro encuentro que se disputará en Rosario será el de Old Resian y Jockey Club de Venado Tuerto en el Grantfield, dirigido por Joaquín Zapata. Será una nueva oportunidad para que el Tricolor de Fisherton pueda sumar su primera victoria, aunque esta empresa no le resultará fácil ya que enfrente tendrá un equipo que llega con el ánimo en alza tras la victoria ante Paraná Rowing.

Jockey Club Rosario, que hace una semana consiguió su primer triunfo tras superar a Old Resian, deberá ratificar que rompió la racha ante Santa Fe RC en Sauce Viejo. Dirigirá Fernando De Feo.

Universitario, en tanto, también tiene un panorama parecido. Visita a Estudiantes en el parque Urquiza con la idea de sorprender a un local que debe reponerse de la derrota ante GER. Finalmente, Paraná Rowing recibirá a CRAI con el arbitraje de Juan Vega.

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Segunda división del Regional del Litoral

La Segunda División vuelve al ruedo con la 4ª fecha, con el foco en Alma Juniors (1°, 15 puntos) y Los Caranchos (3°, 14 puntos) bajo la supervisión de Fabián Prats.

Logaritmo (4°, 14 puntos) visitará a Los Pampas (8°, 2 puntos) y Provincial (5°, 12 puntos) a Cha Roga (11°, 0 punto). Agustín Suárez Silva y Fernando Lauria son los árbitros. Completando la fecha Tilcara (7°, 5 puntos) recibirá a Universitario SF (2°, 15 puntos), La Salle (9°, 2 puntos) a Círculo Rafaelino (6°, 10 puntos) y Regatas & Belgrano (10°, 1 punto) a Gimnasia de Pergamino (12°, 0 punto).