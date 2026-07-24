La Capital | Información General | Pami

Pami ofrece talleres gratuitos para jubilados: cómo anotarse

Los afiliados a la obra social podrán encontrar en todas las provincias distintos talleres para todos los gustos. Cómo conocer la oferta y anotarse

24 de julio 2026 · 12:24hs
Google Seguir a La Capital en Google
Todos los afiliados a Pami pueden inscribirse de forma gratuita en los distintos talleres

Foto: Freepik

Todos los afiliados a Pami pueden inscribirse de forma gratuita en los distintos talleres

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) ofrece a sus afiliados la posibilidad de realizar talleres socio preventivos en los distintos puntos del país, promoviendo el encuentro y la puesta del cuerpo y la mente en movimiento. El trámite para anotarse es sencillo y puede realizarse de manera digital.

Es a partir de la red de Centro de Jubilados y Pensionados que Pami impulsa distintas actividades grupales que sirven para mejorar la calidad de vida y mantenerse activo. En estos espacios se estimula “el movimiento, la actividad cognitiva, la expresión artística, los hábitos saludables, el cuidado, la creación de nuevos vínculos y el entretenimiento”, según destaca la obra social.

Los afiliados podrán elegir entre diversas actividades y completar sus solicitudes para comenzar con los talleres de forma totalmente gratuita.

>>Leer más: Pami: cómo es el trámite para que los nietos también tengan cobertura médica

Cómo inscribirse a los talleres de Pami

La inscripción a los talleres es sencilla. En primer lugar, los afiliados deben dirigirse al sitio web oficial de Pami e ingresar en la sección “Servicios” y luego en “Actividades y Programas Preventivos”. En la página se mostrarán distintas opciones, la primera es la sección de Talleres, donde se comparte el enlace de la página para anotarse. Para ingresar directamente a esta página, se puede introducir en el buscador directamente la página www.pami.org.ar/talleresycursos/talleres.

Una vez dentro de la página web de los talleres, el afiliado deberá seleccionar la provincia y departamento en el que se encuentra, para que el sistema busque los talleres disponibles en la zona. Si se desea, también se puede determinar una temática particular, aunque siempre es recomendable observar la variedad completa de talleres. Al apretar “Buscar”, se desplegará la lista completa de talleres disponibles, indicando su modalidad, la cantidad de cupos disponibles y el lugar en que se dictan.

Para abrir la información completa de los talleres basta clickear sobre “Conocé más” y allí se mostrarán detalles como el horario, la duración y la dirección del encuentro. En esa misma página, se ofrecerá el botón “Inscribite acá” para concretar la solicitud.

Noticias relacionadas
Con la afiliación a Pami, el jubilado puede acceder a médicos profesionales, estudios y medicamentos 

Cobertura médica para jubilados: cómo afiliarse a Pami

Pami busca evitar que sus afiliados sean víctimas de estafas virtuales

Alerta por estafas en Pami: la guía oficial para evitar engaños a jubilados

El arroz con leche es un postre clásico e infaltable durante el invierno

Cómo hacer arroz con leche cremoso y fácil

Empleados de Comercio acordaron un aumento del 5,7%

Empleados de Comercio acordaron aumento: cómo quedan los salarios y cuándo se paga el bono

Ver comentarios

Las más leídas

Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

El exdefensor de Newells que se retiró muy joven y hoy trabaja en la función pública

El exdefensor de Newell's que se retiró muy joven y hoy trabaja en la función pública

El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

Lo último

Tras la victoria de Boca, Paredes puso en duda su continuidad en la selección argentina

Tras la victoria de Boca, Paredes puso en duda su continuidad en la selección argentina

Cómo hacer arroz con leche cremoso y fácil

Cómo hacer arroz con leche cremoso y fácil

Nueva jornada de intercambio de matariales reciclables por ecotachos en Venado Tuerto

Nueva jornada de intercambio de matariales reciclables por ecotachos en Venado Tuerto

Paritarias: Amsafé rechazó la oferta de aumento salarial y va al paro en agosto

ATE y UPCN habían aceptado la propuesta del gobierno, pero los sindicatos docentes -tanto Amsafé como Sadop y UDA- la consideraron insuficiente

Paritarias: Amsafé rechazó la oferta de aumento salarial y va al paro en agosto
Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición
Policiales

Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas
La Ciudad

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas
La Ciudad

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados
Policiales

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

Corte total en la ruta A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por obras
La Ciudad

Corte total en la ruta A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por obras

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

El exdefensor de Newells que se retiró muy joven y hoy trabaja en la función pública

El exdefensor de Newell's que se retiró muy joven y hoy trabaja en la función pública

El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

Newells debe esquivar otra inoportuna baja en el corazón del mediocampo

Newell's debe esquivar otra inoportuna baja en el corazón del mediocampo

Ovación
El viernes de Franco Colapinto: unas pocas vueltas y despiste en Hungría
Ovación

El viernes de Franco Colapinto: unas pocas vueltas y despiste en Hungría

El viernes de Franco Colapinto: unas pocas vueltas y despiste en Hungría

El viernes de Franco Colapinto: unas pocas vueltas y despiste en Hungría

Autocrítica de Mallo tras la caída de Central: Arrancamos de la manera que no queríamos

Autocrítica de Mallo tras la caída de Central: "Arrancamos de la manera que no queríamos"

Ángel Di María habló sobre la continuidad de Lionel Messi y Lionel Scaloni en la selección

Ángel Di María habló sobre la continuidad de Lionel Messi y Lionel Scaloni en la selección

Policiales
Tras cinco años prófugo, quedó preso un hombre que mató a su vecino por pedirle que baje la música
Policiales

Tras cinco años prófugo, quedó preso un hombre que mató a su vecino por pedirle que baje la música

Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición

Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición

Internaron a una mujer con quemaduras graves y le pusieron custodia a su pareja

Internaron a una mujer con quemaduras graves y le pusieron custodia a su pareja

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

La Ciudad
Paritarias: Amsafé rechazó la oferta de aumento salarial y va al paro en agosto
La Ciudad

Paritarias: Amsafé rechazó la oferta de aumento salarial y va al paro en agosto

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas

Corte total en la ruta A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por obras

Corte total en la ruta A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por obras

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

Quién fue María Remedios del Valle, heroína de la Guerra de la Independencia
Información General

Quién fue María Remedios del Valle, heroína de la Guerra de la Independencia

Carta de un árabe a los argentinos

Por Elías Soso / Presidente honorario de Came y de la Asociación Empresaria de Rosario
Opinión

Carta de un árabe a los argentinos

No merecimos perder: Ángel Di María, sobre la derrota de Central ante Belgrano
Ovación

"No merecimos perder": Ángel Di María, sobre la derrota de Central ante Belgrano

A 91 años del asesinato del senador santafesino Enzo Bordabehere: cuatro disparos en pleno recinto del Congreso
Política

A 91 años del asesinato del senador santafesino Enzo Bordabehere: cuatro disparos en pleno recinto del Congreso

Newells debe esquivar otra inoportuna baja en el corazón del mediocampo
Ovación

Newell's debe esquivar otra inoportuna baja en el corazón del mediocampo

Crimen de Marcos Guenchul: siete años de controversia judicial y una familia que lo recuerda
Policiales

Crimen de Marcos Guenchul: siete años de controversia judicial y una familia que lo recuerda

¿Racismo en Argentina?: qué dicen africanos y haitianos que viven en Rosario
La Ciudad

¿Racismo en Argentina?: qué dicen africanos y haitianos que viven en Rosario

El tiempo en Rosario: un viernes nublado con leve ascenso de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes nublado con leve ascenso de la temperatura

Paritarias en Santa Fe: UPCN y ATE aceptaron la oferta salarial de la provincia
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: UPCN y ATE aceptaron la oferta salarial de la provincia

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe
La Región

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

El gobierno busca impulsar el crédito hipotecario: cómo funcionaría el nuevo esquema
Información General

El gobierno busca impulsar el crédito hipotecario: cómo funcionaría el nuevo esquema

Feria del Libro en Rosario 2026: cómo es la inscripción para librerías, editoriales y autores
La Ciudad

Feria del Libro en Rosario 2026: cómo es la inscripción para librerías, editoriales y autores

Rosario activó el protocolo antipicadas: operativos permanentes y multas de hasta $5,7 millones

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Rosario activó el protocolo antipicadas: operativos permanentes y multas de hasta $5,7 millones

Crisis en el cordón: tregua en el conflicto por los despidos en Pampa Energía
Economía

Crisis en el cordón: tregua en el conflicto por los despidos en Pampa Energía

Encerró y golpeó durante cinco días a su pareja embarazada: lo condenan a 6 años de prisión
Policiales

Encerró y golpeó durante cinco días a su pareja embarazada: lo condenan a 6 años de prisión

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo
Policiales

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Lo nuevo que se viene para la esquina de la peatonal Córdoba y Mitre
Negocios

Lo nuevo que se viene para la esquina de la peatonal Córdoba y Mitre

Una familia rosarina necesitó más de $1,6 millón en junio para no ser pobre
Economía

Una familia rosarina necesitó más de $1,6 millón en junio para no ser pobre