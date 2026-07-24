Pami ofrece talleres gratuitos para jubilados: cómo anotarse

Los afiliados a la obra social podrán encontrar en todas las provincias distintos talleres para todos los gustos. Cómo conocer la oferta y anotarse

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) ofrece a sus afiliados la posibilidad de realizar talleres socio preventivos en los distintos puntos del país, promoviendo el encuentro y la puesta del cuerpo y la mente en movimiento. El trámite para anotarse es sencillo y puede realizarse de manera digital.

Es a partir de la red de Centro de Jubilados y Pensionados que Pami impulsa distintas actividades grupales que sirven para mejorar la calidad de vida y mantenerse activo. En estos espacios se estimula “el movimiento, la actividad cognitiva, la expresión artística, los hábitos saludables, el cuidado, la creación de nuevos vínculos y el entretenimiento”, según destaca la obra social.

Cómo inscribirse a los talleres de Pami

La inscripción a los talleres es sencilla. En primer lugar, los afiliados deben dirigirse al sitio web oficial de Pami e ingresar en la sección “Servicios” y luego en “Actividades y Programas Preventivos”. En la página se mostrarán distintas opciones, la primera es la sección de Talleres, donde se comparte el enlace de la página para anotarse. Para ingresar directamente a esta página, se puede introducir en el buscador directamente la página www.pami.org.ar/talleresycursos/talleres.

Una vez dentro de la página web de los talleres, el afiliado deberá seleccionar la provincia y departamento en el que se encuentra, para que el sistema busque los talleres disponibles en la zona. Si se desea, también se puede determinar una temática particular, aunque siempre es recomendable observar la variedad completa de talleres. Al apretar “Buscar”, se desplegará la lista completa de talleres disponibles, indicando su modalidad, la cantidad de cupos disponibles y el lugar en que se dictan.

Para abrir la información completa de los talleres basta clickear sobre “Conocé más” y allí se mostrarán detalles como el horario, la duración y la dirección del encuentro. En esa misma página, se ofrecerá el botón “Inscribite acá” para concretar la solicitud.