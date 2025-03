Javkin fuera de protocolo: disparó con munición gruesa al PJ y lo asoció con el narco

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo, sentenció que un año después de esa saga criminal, "habiendo hecho lo que otros no se animaron o no quisieron, estamos mejor. No tengan miedo de decirlo. Estamos mejor. Reconocerlo no es darle crédito a un partido, ni siquiera a una gestión, es simplemente tener la honestidad intelectual de aceptar que no tenían la menor idea de cómo enfrentar al narco y que algunos directamente no querían porque eran socios". Y subrayó que es responsabilidad de la sociedad rosarina "que no vuelvan nunca más".