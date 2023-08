Importaciones restringidas: en Rosario faltan pilas para audífonos y medidores de glucosa

Así lo reveló Gabriel Chyitarroni, distribuidor de esos productos. "Las doble y triple A no faltaron nunca, pero las especiales hace cinco meses que se importan y ya no hay en stock", dijo.

Así lo señaló a La Capital Gabriel Chitarroni, titular de la distribuidora más grande del interior del país de una de las marcas más famosas de pilas, y el negocio que lleva su apellido atiende a unos 2 mil comercios en Rosario y su zona de influencia. En este problema no tiene nada que ver la devaluación del peso, la escalada del dólar blue ni el proceso inflacionario, ni especulación de los fabricantes. Todo está vinculado con las restricciones o la falta de autorización para las importaciones que dispone el gobierno nacional.

El comerciante sostuvo que “hace como cinco meses que no entran al país las pilas especiales, tipo botón, que se utilizan en aparatos tan sensibles como los audífonos para personas sordas, para los medidores de glucosa y también para llaves electrónicas de autos y garajes y linternas”, sostuvo el comerciante.

Chitarroni aclaró que “las pilas doble A y triple A, que son las de mayor consumo y ventas, no faltaron nunca. Por lo menos en la marca que trabajamos nosotros son importadas a granel y se emblistan en Argentina. Esas no faltaron nunca. Las que sí escasearon un tiempo fueron la grande, la mediana y la batería, pero que en estos momentos ingresaron en forma satisfactoria, aunque no sabemos cuánto va a durar en stock”.