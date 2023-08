Hallaron al alumno del Superior que era buscado desde el viernes pasado

>> Leer más: Antonio, el alumno del Superior, se sigue comunicando pero no vuelve

No hubo novedades hasta este jueves, cuando en una escueta comunicación a los medios Fiscalía informó que el muchacho está en "buen estado de salud" y que ya "se encuentra con sus familiares".

El director del colegio Superior de Comercio, Pablo Alessandroni le dijo a La Capital que al padre se le ocurrió armar un video y dárselo a un preceptor con quien se comunicaba su hijo por Instagram.

"Como él no me sigue no le llegan mis mensajes, entonces armé un video y se lo pase al preceptor Ernesto y le pedíque no lo viralizara, que solo se lo pase a mi hijo, y a los 20 minutos me llamó Antonio y me dijo que está en Buenos Aires y va a volver. Le dije que iba ahora mismo a Buenos Aires a buscarlo si él quería y me dijo que 'no', que él iria a Fiscalía. Se contactaron con él, le dijeron que se acerque a una comisaría y que llame. Estamos a la espera", fue el mensaje que en la madrugada le compartió Diego Fernández, papá de Antonio al director.

Y a primeras horas de este jueves Fiscalía confirmó que Antonio había regresado, no de Mar del Plata como había dicho él en un video que se viralizó sino desde Buenos Aires.