Antonio, el alumno del Superior, se sigue comunicando pero no vuelve

"Tiene tres hermanos, uno mayor de 22 años y dos chiquitos de 7 y 8 años que todos los días llegan y me preguntan si volvió Antonio. 'No lo encontraste todavía?', me preguntan y estamos destrozados con su mamá. Querríamos conectarnos por Instagram con él, pero no nos acepta, no nos sigue, no sé bien como es el tema. Y no queremos complicar las cosas, solo queremos que vuelva", le dijo este miércoles el papá a este diario cuando interrumpió el trabajo para dialogar brevemente por celular.

"Estoy repartiendo (carne) como todos los días, desde Rosario a San Nicolás, Antonio a veces en verano me acompañaba. Es buen pibe, nunca hizo algo asi. Lo mandamos a una escuela religiosa y luego al Superior queriendo lo mejor para él, dijo que quería ser contador u abogado", dijo el papá quebrado. Y añadió: "no hay cuerpo que aguante esta angustia".

Dijo también que a su hijo no le gustaba el fútbol, pero si el rugby, y que fue becado en Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER) y jugó hasta el año pasado: "Le compramos el uniforme y todo, pero como andaba flojo en tres materias dijo que se iba a dedicar a levantar las notas y no siguió jugando".

En favor de la escucha

El rendimiento escolar de Antonio es "medio", nada que preocupe demasiado a esa edad. "Nunca se llevó muchas materias, pero este año no le fue bien", dijo el director del Superior quien pidió a los medios y a los adultos "extremo cuidado" al manejar información sobre problemas familiares o personales que pudiera supuestamente tener el menor.

El directivo dijo que se está trabajando el tema en todos los cursos y se envió esta nota a profesores, profesoras, preceptores y preceptoras.

"Hasta este momento, la situación planteada el fin de semana sobre Antonio Fernández es de búsqueda de su paradero.

Como docentes sabemos que el día de mañana los cursos van a estar atravesados por la ansiedad y la incertidumbre que genera la gravedad de esta situación. Les pedimos que apostemos a la escucha y al diálogo de nuestros/as estudiantes en la construcción de un abordaje respetuoso, pensando sobre todo en la vulnerabilidad de un adolescente que se encuentra aún sin paradero.

Es importante ayudar a contener y contenernos para fortalecer lazos, y sostenernos como comunidad educativa hasta tanto tengamos novedades sobre el paradero o seguridad de Antonio.

Es destacable el enorme gesto de solidaridad y preocupación demostrado por los estudiantes, docentes y no docentes de nuestra escuela y apostamos activamente a mantener la disposición al diálogo y a la empatía que pueda expresarse sin agresiones ni violencia, así como el uso responsable de las redes sociales.

En el transcurso de los días esperamos ir encontrando resultados positivos que permitan salir de la situación actual. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Equipo Directivo".