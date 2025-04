Goity dijo que la respuesta de la infraestructura escolar ante la última tormenta "fue buena"

El ministro de Educación de Santa Fe admitió que "se puede mejorar", pero destacó que en los últimos eventos meteorológicos "no tuvieron que suspenderse las clases".

El ministro de Educación de Santa Fe , José Goity , destacó que no se hayan suspendidos las clases por la última tormenta en el departamento Rosario. Consideró que el nivel de respuesta de la infraestructura escolar “fue bueno”, aunque admitió que “se puede mejorar”.

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity.

“El tema del agua potable es un problema. El año pasado repartimos más de 200 cubas de agua. Muchos no lo saben, pero tenemos un sistema para que, en aquellos lugares donde hay baja presión de agua (y los tanques no alcanzan a llenarse), vamos con cubas de agua y asistimos al establecimiento escolar. Eso implica que muchos chicos no tienen agua en su casa, pero sí en las escuelas. Por eso es muy importante que los chicos puedan estar en la escuela y que la infraestructura escolar sea la adecuada”, subrayó.

“Esa es una realidad de chicos que, con las olas de calor, no tienen agua en sus casas o no tienen ventilador, y las escuelas lo tienen. Eso pasa en la mayoría de las escuelas de la provincia de Santa Fe. ¿Tenemos dificultades en algunos escolares? Si, desde ya. Nosotros tomamos un sistema de infraestructura escolar devastado. Casi cuatro años de inversión cero”, agregó.