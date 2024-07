Gobierno provincial y municipio arman un mapa de comedores: "Hay más demanda alimentaria"

La convocatoria se llevará a cabo en las instalaciones de la ex Rural (Bv. Oroño 2493) y se extenderá por un lapso que oscilará entre los 30 y los 60 días, para atender a más de 800 instituciones locales que reciben asistencia del Estado municipal, mediante el Plan Cuidar, a través de los 40 centros Cuidar distribuidos en toda la ciudad, y del Estado provincial con el programa 'Tarjeta Institucional'. Cabe remarcar que no sólo cada responsable de un espacio deberá completar los datos de funcionamiento de su organización, si no que además deberá completar en el sistema de registro el DNI de cada beneficiario que asiste.