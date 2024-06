Inseguridad alimentaria: "El sueño es que los chicos no tengan que ir más a los comedores"

Si no fuera por los colores estridentes de su frente, el comedor no se diferencia mucho del resto de las casas del barrio Los Pumitas, en el noroeste de Rosario. Para llegar hasta la puerta hay que saltar la zanja, con cuidado de no pisar agua, la construcción está al fondo de un patio donde se cuelan las gallinas de un vecino y los techos son de chapa. Lo maravilloso, lo que hace particular a esa casa modesta, como tantas otras, es lo que sucede adentro. Todos los días, al mediodía o a la tarde, entre diez y siete mujeres limpian, pelan, pican, cortan, kilos y kilos de papas, zanahorias, cebollas o pollo que convierten en los guisos que reparten para unas 200 familias y, en muchos casos, son la única comida caliente que tendrán al final del día.