Arranca el ciclo lectivo: el gobierno enfrenta el paro con las escuelas abiertas

Este domingo, el gobierno les recordó a los maestros un requisito: "Desde el lunes hasta el miércoles inclusive, los docentes de gestión pública y privada que no adhieran a la medida de fuerza convocada por los gremios nacionales y apoyada por gremios provinciales, prevista para el 24 de febrero, deberán completar la Declaración Jurada de Prestación de Servicios". Quienes no lo formalicen "se presumirá que no prestó servicios".

El ciclo lectivo y el gobierno

Las nuevas declaraciones refuerzan los propios dichos del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, quien tras la oferta en paritarias de un 5 por ciento de aumento para el primer trimestre del año, también instó a la comunidad a asistir a clases. "Que los padres manden este lunes a los chicos a las escuelas porque van a estar abiertas”, invitó.

A ello deben agregarse varios datos que la Casa Gris puso en la agenda pública: 62 mil docentes cobraron el viernes pasado el premio de Asistencia Perfecta de enero pasado y se anunció que en marzo pagará a los maestros que no tengan inasistencias en febrero. Además, a partir de ahora dicho beneficio se amplió a preceptores y secretarios de escuelas de gestión pública y privada.

El gobierno recordó en la previa al calendario escolar que en lo que va del actual mandato se invirtieron más de 11 mil millones de pesos a través del Fondo de Asistencia a Necesidades Inmediatas (Fani) en 1.804 establecimientos de la provincia.

Concentración en plaza San Martín

Todo ello en un nuevo contexto de conflictividad que viene marcando los inicios de clase en Santa Fe, ya que una vez más Amsafé rechazó la oferta del 5 por ciento de suba salarial para el primer trimestre y Sadop, si bien aceptó por un 65 por ciento de sus afiliados la propuesta de incremento "en disconformidad", luego informó que se suma al paro nacional docente anunciado por la CGT para hoy. Es decir que los profesores de Sadop "acatan" la huelga, pese a haber aceptado la oferta de la Casa Gris. En tanto, hoy a las 10.30 Amsafé Rosario se concentrará en plaza San Martín.

Con este telón de fondo, será un "superlunes" para la comunidad educativa en la que la Casa Gris pondrá en consideración de los padres y los docentes todo lo anunciado previamente y los gremios deberán poner a prueba su poder de acatamiento a la huelga lanzada para este 24.

clases2.jpg

Votos del paro

El viernes pasado, y con los resultados de la asamblea provincial convocada por Amsafé para consultar a sus bases sobre la oferta salarial, se informó que 18.591 se pronunciaron contra el aumento trimestral. Y que este resultado representa el 83 por ciento del total de 22.355 votos entre una amplia mayoría de mociones negativas desde los 19 departamentos. Los números confirmaron lo que su titular, Rodrigo Alonso, dijo apenas culminó el encuentro paritario del martes pasado: "Es una propuesta insuficiente que además no recupera lo perdido durante 2024".

En cuanto a la representatividad de la votación, datos oficiales del gremio indican que hay 40 mil maestros afiliados al sindicato. Según la información del portal del gobierno santafesino, en Santa Fe existen 80 mil docentes y asistentes escolares.

Sadop por su parte explicó en un extenso comunicado de prensa la alta aceptación de sus afiliados, pero "en disconformidad". Esta aceptación, aseguran, no fue voluntaria, sino producto de la necesidad y la incertidumbre económica. "Se votó bajo presión, con un contexto económico que apremia y porque el monto ofrecido tendrá un impacto inmediato en los bolsillos de los trabajadores a principios de marzo", explicó el titular de Sapod Rosario, Martín Lucero, tras tildar de "terriblemente extorsivo lo que está sucediendo con los descuentos y con el presentismo. Me gustaría que con el mismo énfasis que el gobernador le pide a los padres que manden a sus hijos a la escuela el lunes, les hable a los trabajadores que también son padres que se han quedado sin trabajo".

Docentes y gremialistas

Pullaro había señalado la semana pasada que “el diálogo es permanente con los docentes“, y que éstos comprenden “cuál es el rumbo que les estamos dando a la infraestructura y al sistema educativo". El gobernador dijo sentirse acompañado por los docentes, "no así por los gremialistas".

En este contexto, cabe recordar que Goity confirmó que se descontará el día a los maestros que hagan paro.

A la hora de explicar el rechazo, Alonso recordó que está "acompañado de la exigencia de una convocatoria para discutir una nueva propuesta", cuestionó que no haya margen para una rediscusión en la mesa de debate y remarcó que la suba del 5% se queda "muy corta". Antes del arranque del calendario escolar, el titular de Amsafé lanzó un desafío: "El lunes vamos a dar la clase de la dignidad. No nos vamos a arrodillar", concluyó.

La justificación de la aceptación de los profesores de colegios privados a la oferta provincial del 5 por ciento, "bajo protesto", pero que deriva en una huelga lanzada por Sadop llegó a través de un comunicado de prensa.

clases4.jpg

“Ante la falta de convocatoria a paritarias los gremios educativos de la CGT convocaron a un paro nacional los días 24 de febrero y 5 de marzo. Sadop, que integra la central obrera, participará activamente en las convocatorias y protestas”, expresó el gremio de Rosario en sus redes sociales luego de anunciar la aceptación a la paritaria provincial.

El día "C" llega con un gobierno santafesino muy decidido a comenzar hoy las clases, y dos gremios docentes que marcharán en repudio a la oferta salarial y un paro lanzado de 24 horas para el primer día escolar.