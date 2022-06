Fuerte planteo judicial del empresario que le disputa a Rosario 800 hectáreas en la isla

Cuestiona por arbitraria y absurda la sentencia de la Cámara Civil de Paraná que no lo reconoce propietario. Afirma que el municipio no tiene ni podrá tener dominio sobre esas tierras donadas por Carlos Deliot.

La confrontación judicial por 807 hectáreas en la zona de islas que un empresario ganadero le disputa a Rosario sigue en pie. Con un planteo enfático el hacendado Enzo Mariani rechazó un reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Paraná que desconoció sus aspiraciones y robusteció la posición del municipio que se declara dueño de esas tierras . El empresario criticó esa resolución unánime de tres camaristas señalando que es arbitraria y absurda porque no tiene en cuenta lo que a su criterio está probado en la causa.

En marzo del año pasado un juez de primera instancia había rechazado la adquisición de dominio por usucapión, es decir el derecho de propiedad reconocido por el paso del tiempo, del empresario Mariani sobre esas extensiones. Hace un mes un fallo de la Sala III de la Cámara Civil de Paraná no admitió el planteo del empresario, que lleva 19 años ocupando esas tierras en la isla El Charigüé, que es jurisdicción entrerriana.

Mariani desconoció el rigor de la sentencia ante el Supremo Tribunal de Entre Ríos, la máxima instancia provincial, porque dice que no se apoya en los hechos que componen el litigio. Y anticipó su pretensión de seguir el pleito en la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Lo que argumenta, como desde el inicio del trámite, es "que la Municipalidad de Rosario no tiene ni puede tener derecho de dominio sobre el inmueble objeto del presente: ni es titular registral ni es heredera ni sucesora de Carlos Deliot".

En su crítica al fallo de los camaristas Andrés Manuel Marfil, Virgilio Alejandro Galanti y Valentina Ramírez Amable, el empresario rosarino despliega muchos cuestionamientos. Mariani, que es propietario en Rosario de la guardería náutica Henry Morgan, inició trámites para lograr los títulos definitivos de las tierras que compró hace veinte años mediante boletos a personas establecidas en ellas. Afirma que los camaristas ignoraron las mejoras edilicias existentes en el predio declaradas ante la Municipalidad de Victoria, de las explotaciones que existen en el inmueble y de todos los elementos de prueba aportados a la causa. Y que las mejoras sí fueron constatadas por el juez de primera instancia de Victoria incluso con videograbaciones.

Mariani afirma que el inmueble que reclama como propio está debidamente identificado a su nombre con la ficha de transferencia y el plano de mensura junto a otras especificaciones brindadas en el expediente. Pero lo que remarca es que está mal dar por sentado "que la Municipalidad de Rosario fue declarada heredera testamentaria de todos los bienes hereditarios de Carlos Deliot". El empresario aduce que la Cámara de Paraná no considera "que el bien no fue testado a favor de la Municipalidad de Rosario, por lo que ésta no tiene los derechos que pretende sobre el inmueble".

Mariani remarca que le compró las tierras a un poblador isleño llamado Ambrosio Flores que tenía derechos sobre las mismas por habitarlas por mucho tiempo. La Cámara de Paraná le llamó fuertemente la atención a Mariani señalándole que faltó a la verdad cuando manifestó, por declaración jurada, que no existían otras personas que pretendieran esos terrenos. Primero cuando la Municipalidad de Rosario tenía una declaratoria de herederos en favor del propio Deliot. Pero además cuando había una sentencia que le negaba posesión de esas tierras a Ambrosio Flores en oposición a lo expuesto por el empresario.

Ahora el empresario dice que es arbitraria la sentencia cuando sostiene que Ambrosio Flores le cedió a él un derecho que no tenía. De la lectura de la sentencia dictada en el juicio de usucapión iniciado por Flores, dice el defensor de Mariani, "de ninguna manera surge que éste no haya acreditado tener la posesión, sino que el allí sentenciante concluyó que Flores no acreditó la posesión por el plazo de 20 años, conclusión totalmente distinta a la relatada por la Cámara".

También alega el hacendado que no es correcto que haya realizado en junio del año 2014 el primer estudio de impacto ambiental, que es lo exigido para tener su explotación allí, sino que lo hizo antes.

El fallo de Cámara que ahora cuestiona Mariani había respaldado el planteo de la Municipalidad de Rosario que dice ser la única sucesora universal de los bienes de Carlos Deliot, un contador rosarino que murió en 1944, y que dejó la mayor parte de su patrimonio a la ciudad. Hace 23 años el entonces intendente Hermes Binner anunció la escrituración en favor del municipio y tras ello la pretensión de establecer en una fracción de esa superficie una reserva ecológica, con el nombre de Reserva Los Tres Cerros.

Mariani aspira a lograr los títulos definitivos de las tierras que compró mediante boletos a personas establecidas en ellas. Para el momento en que surgió la acción judicial, la ex intendenta Mónica Fein contrató un estudio jurídico de Paraná para reivindicar en la Justicia civil de Victoria los derechos del municipio sobre las tierras que el ganadero, rosarino de 70 años, reclama como propias. La Intendencia objetó a Mariani la compra de esas tierras a pobladores que tampoco eran dueños. Pero por dos veces la Municipalidad perdió el pleito para demostrar su dominio sobre esas tierras. Los dos últimos fallos fueron favorables a la ciudad.∏