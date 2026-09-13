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Un diputado nacional del peronismo chocó contra un camión en la ruta 11

Aldo Leiva resultó ileso en el siniestro ocurrido en la provincia de Chaco. El control de alcoholemia dio negativo

13 de septiembre 2026 · 18:40hs
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Un diputado nacional del peronismo chocó contra un camión en la ruta 11

El diputado nacional Aldo Leiva protagonizó un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 11, en la provincia de Chaco. El vehículo que conducía, un Toyota Camry, impactó contra un camión Scania en el kilómetro 1019, dentro de la jurisdicción de Colonia Benítez.

El siniestro ocurrió cerca de las 18.15 del sábado e intervinieron efectivos de la Policía Caminera, personal sanitario y autoridades judiciales.

Una ambulancia de Femechaco llegó al lugar para asistir a los involucrados y, tras evaluar al legislador, los profesionales determinaron que no presentaba lesiones producto del choque.

Por disposición del Equipo Fiscal N° 15, tanto Leiva como el conductor del camión, identificado con las iniciales P. L. B., fueron sometidos a controles de alcoholemia y los análisis dieron arrojaron 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre en ambos casos.

El impacto generó un bloqueo parcial del carril descendente de la Ruta Nacional 11. La Policía Caminera desplegó un operativo para ordenar la circulación y garantizar la seguridad en el sector hasta completar las tareas de asistencia, peritaje y retiro de los vehículos.

Aldo Leiva, diputado desde 2019, nació en la localidad chaqueña de General José de San Martín (donde fue intendente) y fue combatiente de la Guerra de Malvinas.

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