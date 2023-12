Fiestas y pirotecnia, un cóctel nocivo para las mascotas: algunos tips para preservarlas

Los animales, preferentemente, no deben quedar solos y mucho menos atados durante las fiestas.

Como es habitual en las previas de los festejos por Navidad y año nuevo los preparativos están a la orden del día. Dónde se pasarán las fiestas, qué se comerá, si vienen o no los parientes del interior, los regalos. Todo listo, pero no hay que olvidarse de las mascotas. Las que más padecen los efectos de la pirotecnia y los que pueden sufrir serias consecuencias sobre su salud si no se toman algunas precauciones. Por eso, y como es habitual cerca de estas fechas. el Instituto Municipal de Sanidad Animal (Imusa) brindó una serie de recomendaciones para evitar que esos otros seres queridos pasen jornadas confortables y sin sobresaltos.