Fernández contactó a Contigiani por su propuesta

El presidente Alberto Fernández se comunicó en las últimas horas con el diputado nacional santafesino Luis Contigiani para intercambiar ideas en torno de la crisis de Vicentin. Se mostró interesado, especialmente, en el proyecto del legislador para rescatar a la agroexportadora a través de una empresa mixta que articule al Estado con las cooperativas y otros sectores privados.

Fernández llamó por teléfono a Contigiani el domingo al mediodía y dialogaron durante media hora sobre las alternativas para evitar que el default de Vicentin, por u$s 1.400 millones, arrastre a una situación sin retorno a miles de acreedores.

El jefe del Estado se mostró interesado en la propuesta que presentó Contigiani a principios de junio, que consiste en crear una corporación agroindustrial santafesina para gestionar los activos de la firma. El plan fue presentado como una alternativa a la expropiación, ya que el ex ministro de Producción santafesino está convencido de que la salida es a través del concurso preventivo que se lleva adelante en Reconquista. Pero también sabe que no hay rescate posible ni alianza viable con el resto de los acreedores si el Estado no hace pie en la administración. En ese punto, coincide con el plan del gobierno santafesino, con cuyos funcionarios también intercambió ideas, que pidió la intervención a través de la Inspección de Personas Jurídicas.

Santoro ya había conocido a través de otro dirigente radical, el diputado provincial Maximiliano Pullaro, el proyecto que presentó Contigiani. Y hablaron varias veces para comentarlo. El domingo al mediodía fue quien marcó el teléfono del ex ministro de Producción, para pasarle inmediatamente al presidente. El jefe del Estado fue insistente con su interés por escuchar todas las alternativas para rescatar la empresa.