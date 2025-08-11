La Capital | La Ciudad | fentanilo

Fentanilo contaminado en Rosario: "Hay un montón de familias que necesitan saber la verdad"

Carla fue la primera rosarina en enterarse de que su padre murió por fentanilo contaminado. En 15 días organizó a las familias de la ciudad y ya son 13 casos confirmados

11 de agosto 2025 · 15:38hs
Carla

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Carla, hija de una víctima de fentanilo contaminado en Rosario, lucha por sumar más familias al pedido de justicia

Carla lo sabía. Tenía la intuición. Durante tres meses buscó respuestas y el día que se enteró que su padre había sido víctima del fentanilo contaminado habló con su familia: “Hay un montón de familias en Rosario que necesitan saber la verdad”. A cuatro meses de la muerte de su papá, Carla habló con La Capital y llamó a quienes dudan sobre el fallecimiento de un ser querido a sumarse bajo la bandera de la justicia.

Hace poco más de 10 días Carla llegó al Hospital Italiano de Rosario para pedir la historia clínica de su papá, que había fallecido el 17 de abril, y hablar con el jefe de la Unidad de Terapia Intensiva, Ignacio Moreno. La respuesta, a diferencia de lo ocurrido en las clínicas de La Plata, fue instantánea, concreta y sin vueltas: el paciente había recibido ampollas de fentanilo del lote 31202 de HLB Pharma.

El papá de Carla, de 68 años, ingresó el 31 de marzo a terapia intensiva, días antes se había internado por una cirugía programada, que se complicó y fue derivado a la sala de atención especializada. El 17 de abril, confirmaron su fallecimiento. A fines de julio recién pudo saber la verdad. “Me dio mucha paz mental el haberme enterado. Durante todo este periodo, era tremendo. Mi cabeza era todo el tiempo pensar y repensar. Pensar, rememorar cada día y decir, pero ¿por qué? Si evolucionando mejor. Y era enloquecer todos los días, donde no podía nunca darle un freno a eso, y el día que me lo confirmaron, mi cabeza frenó y dijo: ‘bueno, listo, esta es la respuesta y a cuántas familias más le hace falta esto’”, dijo la mujer que con la certeza en la mano comenzó a organizar y buscar a familias que hayan atravesado la situación.

Fue primero su familia. Más tarde se sumó otra. A los pocos días, una tercera. En poco más de 10 días, Carla pudo reunir a 13 familias que están en los listados oficiales, además espera la confirmación de otra decena de casos. En Rosario, además del Hospital Italiano, el listado oficial de nosocomios que utilizaron los lotes contaminados se completa con el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), el Hospital Provincial, el Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR) y el Sanatorio Parque.

La búsqueda que inició Carla coincide con las declaraciones del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, que confirmó que otros ocho pacientes murieron en centros de salud tras recibir dosis de fentanilo contaminado fabricado por el laboratorio HLB. Con estos ocho nuevas muertes en la causa por este opioide contaminado, el total de fallecidos en todo el país suma 76, de los cuales 26 son de Rosario.

Inicio

A Carla aún le cuesta exponerse y exponer su historia. No quiere que esta causa sea personal, sino elige la fortaleza que le trasmitió su papá para juntar a todas las familias “para hacer ruido”. Ella sabe que a medidas que vaya pasando el tiempo, más familias se animarán a hablar de la causa.

Desde que se enteró que su padre falleció por fentanilo contaminado no pasaron más de 15 días, es la rosarina que más tiempo tiene con la certeza entre sus manos. La septicemia generalizada que se llevó la vida de su papá nunca le cerró y por eso no claudicó en su camino hacia la verdad.

Fentanilo Rosario 11.8

En su cotidianeidad, mientras trabaja, su radio emite música. Apuesta por amenizar el contexto, pero ese día sin saber el porqué escuchó las noticias. Fentanilo contaminado, fallecidos, La Plata, laboratorio de Rosario e instantáneamente "una patada en el pecho” la atravesó “porque sentí que era la respuesta que yo había estado buscando todo este tiempo”.

El caso de ella es como el del resto de las familias. Cada confirmación de un nuevo fallecido en la lista “del otro lado del teléfono es desgarrador”, aseguró la mujer. En estas dos semanas ya perdió la cuenta de cuantas historias clínicas leyó. Y aunque reconoce que no es fácil hacer el llamado para oficializar a un familiar en el listado, intenta mantenerse serena y repite: “¿Y si hay otras familias que están necesitando esta respuesta?”.

El camino de justicia

El teléfono suena y ya es de noche. De un lado Carla que confirma la presencia de un apellido en la lista oficial. Del otro lado se cae un llanto mezclado con alivio: “Por fin tengo una respuesta”, agradecen mientras se sumergen en el dolor. Carla aclaró que hay varias familias que no se encuentran en las lista: “Si en sus historias clínicas en ese periodo de tiempo aparece fentanilo y aparece la Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia Picketti en las historias clínicas se puede sumar”.

“A mi me rompieron la vida con la muerte de mi papá, pero en este momento es crucial llenarnos de fortaleza y unirnos con el resto de las familias”, planteó Carla. En este sentido, las familias lanzaron una cuenta de Instagram para agilizar las consultas de las familias que tengan dudas: ¿Qué averiguar? ¿Cómo hacerlo? ¿Hay que volver a un abogado? ¿Abogado de qué? ¿Abogado que esté en medicina o penal?, entre otras.

Frente a esta situación, Carla instó a las instituciones a que aceleren la entrega de la documentación “porque hay familias que están desesperadas y angustiadas”.

En el pedido de la mujer que forma parte de la querella también expresa que “en breve van a empezar las pericias”, según le expresó Adriana Francese, abogada de la mayoría de las familias querellantes y familiar directo de Renato, un joven de 18 años oriundo de Chascomús que falleció en La Plata por fentanilo contaminado. “Los que quieran presentarse tienen que ir con el abogado que deseen, no tiene que ser con Francese. Nosotros decidimos elegir a ella porque Adriana primero que está en La Plata y tiene un compromiso personal y emocional con esto que nos da tranquilidad", sentenció Carla.

Próximos pasos en la causa fentanilo

Al momento de enterarse que son una familia atravesada por el fentanilo contaminado, Carla se contactó con Francese. Acto seguido hizo memoria de quienes la acompañaron esos días en la UTI del Italiano y pudo comenzar a hacer conexiones.

Fentanilo Rosario 11.8 (1)

Armó un grupo de WhatsApp que día a día suma integrantes. El objetivo es la información, la contención, ir compartiendo sus experiencias y fortalecerse entre ellos, mientras esperan los peritajes del juez Kreplak y que más familias se sumen a la causa como querellantes para que sean citadas a declarar en el marco de una causa de alcance nacional.

El próximo paso que las familias buscan dar es reunirse con las autoridades locales con el objetivo de insistir en la entrega de las historias clínicas y apostar por una campaña de difusión para que más familias conozcan la verdad sobre los últimos días de sus seres queridos.

