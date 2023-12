El subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de Nación, Federico Angelini , se refirió este lunes al acto que se llevará a cabo hoy a la tarde en el que la titular del área, Patricia Bullrich, y el gobernador Maximiliano Pullaro, presentarán el plan de seguridad para Santa Fe , con hincapié en Rosario. "Es la primera vez que tres gobiernos, uno local, otro provincial y otro nacional, tiran para el mismo lado, terminar con la violencia en Rosario ", afirmó el ex legislador del PRO.

Al ser consultado sobre el pedido que el gobernador Pullaro hizo para ponerse al frente del Comando Conjunto de las Fuerzas Federales , Angelini expresó: “No tenemos problema de compartir toda la información. El manejo de Comando Conjunto corresponde al gobierno federal, pero eso no nos lleva a una discusión, sino a un trabajo en conjunto que se tiene que hacer. Tenemos una oportunidad única que hace mucho que no se da” .

“Un gobierno local, uno provincial y uno nacional que tiran para el mismo lado. Tres gobiernos que quieren lo mismo, destruir a la violencia y al narcotráfico en Rosario. No habrá discusiones sin sentido que nos distraigan de ese objetivo”, agregó.

Con relación al protocolo antipiquete que anunció la ministra Patricia Bullrich, Angelini opinó: “Yo la dijo el presidente Javier Milei: el que corta una calle y no le permite a otra persona circular con libertad no cobrará el plan social. Y vamos a utilizar todos los mecanismos disponibles para cumplir con eso. No es más que hacer justicia. Por qué el derecho a la protesta puede ser superior al le circular, a ir a trabajar, a estudiar o ir a descansar a tu casa”.

“Todo el que quiera protestar, lo puede hacer en el ámbito que corresponda, pero no cortando la posibilidad del resto de moverse libremente”, agregó.