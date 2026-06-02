Argentina: atento a la evolución de los lesionados y rumbo al amistoso del sábado ante Honduras

El plantel argentino volvió a entrenar el martes, con varios jugadores que siguen al margen. Recuperó a Julián Alvarez y Cuti Romero

Cuti Romero evolucionó de una distensión de ligamentos de rodilla y entrenó con normalidad. Igual no jugará ante Honduras.

Poco a poco, tenue por ahora, la sociedad argentina ingresa en clima mundialista. En esa paulatina atención sobre lo que sucede en relación al seleccionado argentino, se aguarda el amistoso que el campeón del mundo jugará contra Honduras este sábado, a las 21, en el Kyle Field de Texas, con transmisión de TyC Sports.

Scaloni trabajó este martes con el plantel en el Sporting KC Training Center en Kansas, sede de la concentración de la selección argentina. El objetivo está puesto en la preparación para el Mundial y una de sus tareas es preparar el equipo para el ensayo del sábado frente a Honduras, con varios futbolistas ausentes porque se recuperan de diferentes lesiones.

Julián Álvarez y Cristian Romero se recuperaron de sus dolencias y practicaron desde el lunes sin problemas. El delantero dejó atrás un esguince de tobillo que padeció en Atlético de Madrid. Y el zaguero superó una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha que sufrió hace 50 días en Tottenham.

Si bien se encuentran mejor y comenzaron a intensificar los trabajos, ni uno ni otro jugarán el sábado. La intención es no arriesgarlos.

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Los otros tocados en Argentina

Otros futbolistas, relevantes para la selección, se encuentran más afectados por distintas dolencias y son seguidos con atención por el cuerpo técnico.

Dibu Martínez, Lionel Messi, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás González, Nico Paz y Thiago Almada, que están afectados por diferentes lesiones, tampoco participarán del primero de los dos amistosos que restan previo al Mundial.

El último de estos partidos se disputará contra Islandia en el Jordan-Hare Stadium, en el estado de Alabama, el martes 9 de junio, a las 22.

Para este compromiso, también parece difícil que vayan a estar los futbolistas que tienen afecciones.

El puesto de marcador de punta derecho es en donde existen mayores problemas por estas horas, a partir de las lesiones de Montiel y Molina. En el partido frente a Honduras es posible que juegue Nicolás Capaldo, que no integra la lista de 26 futbolistas. Pero todavía no hay que descartar al defensor. Porque Scaloni puede decidir

desafectar a alguno hasta incluso 24 horas antes del debut y meter al ex-Boca, actualmente en Hamburgo.

Agustín Giay también se encuentra con la selección argentina en Kansas, en la misma situación y con la misma posibilidad de Capaldo.

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Los once del ensayo de Argentina

Una formación probable de la selección argentina para medirse con Honduras: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

El plantel, no en su totalidad porque no todos habían llegado, entrenó el domingo en el gimnasio, en tanto que el lunes, con la delegación completa, cumplió con la primera práctica oficial. El martes fue la segunda y el miércoles, a las 17.30, volverán al trabajo.

Esta última práctica estará abierta para la prensa durante los primeros 15’.