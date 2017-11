"Estos chicos representan la esencia de la Argentina", la carta que se hizo viral

Brian Winter es un periodista que trabajó en Argentina y ahora reside en Nueva York. Es editor jefe de la revista Americas Quarterly, una publicación enfocada en asuntos políticos, económicos y culturales en todo el continente, con el foco puesto en América latina. Escribió un artículo que se refiere a su paso por el país, y resume con agudeza el valor de la amistad en esta parte del mundo. Su título original en inglés fue "These guys were Argentina at its best", que podría traducirse como, "Estos chicos representan la esencia de la Argentina". Aquí algunos tramos:

"Yo era prácticamente un niño, tenía 22 años cuando me mudé a la Argentina con la loca idea de consagrarme como periodista"...

..."Yo tenía mi grupo de amigos en casa, pero rápidamente descubrí que el talento de los argentinos para formar amistades de toda la vida, era muy especial. Estos muchachos hacían todo juntos. Tenían chistes que se mantenían a lo largo de décadas —uno de ellos siempre estaba por casarse «en la próxima primavera»—, y hasta tenían un lenguaje indescifrable. También estaban abiertos a comentar sus problemas, algunos realmente muy profundos. Los problemas de noviazgos, pérdidas de trabajo y las peleas familiares eran compartidos con humor y con una sutil compasión. Se iban juntos de vacaciones: Villa Gesell, Bariloche, los glaciares. Fui invitado varias veces y no podía dejar de sorprenderme de sus vínculos, convencido —de manera correcta, al final de cuentas— de que ese grupo se mantendría unido, aún después de los casamientos, de los hijos y de las carreras profesionales que cada uno desarrollara"...

..."Desde aquel viaje mío, yo pude vivir en otros países de Latinoamérica, y comprobé que las relaciones sociales son muy fuertes también en esos lugares. Pero insisto, hay algo especial en Argentina. Pasaron demasiadas cosas terribles allí: la brutal dictadura en los 70, la hiperinflación en los 80 y la devastadora crisis económica de 2001/02, la que viví en carne propia (y se convirtió eventualmente en mi primera cobertura como periodista). ¿Cómo fue que no todo el mundo abandonó el país en esos momentos? Bueno, muchos lo hicieron, pero la mayoría de los argentinos que se quedaron te dirán, casi de manera universal, que fue por las relaciones cercanas. Las familiares, por supuesto, pero también por su grupo de amigos de la infancia. El talento nacional para las amistades de toda la vida, representa a la Argentina en su mayor esencia. Ver eso ahora en el epicentro de una tragedia internacional, en la ciudad donde yo viví, perdónenme, me rompe el corazón"...