En La Florida esperan una temporada que recobre el brillo de la prepandemia

Se fue la pandemia, pero no volvió la comida a los micros de larga distancia

Ahora, en el primer año sin restricciones y con muy pocos casos de Covid, la Municipalidad espera una temporada exitosa en la que se recupere el brillo de otras épocas.

Andrea García Parody, gerenta de la empresa Costanera Rosario que administra el denominado corredor norte, dijo a La Capital que el objetivo para este verano es que "los rosarinos vuelvan a nuestras playas, y no solo quienes viven en zona norte, la idea es que también venga la gente del centro y zona sur, y que sea una opción para el turismo receptivo”.

Para ello se armó una propuesta con “precios accesibles y múltiples servicios”.

“En los últimos años la concurrencia se volcó más a las islas; este año intentaremos que nuestro balneario (tanto los sectores pagos, como los que son gratuitos) y las piletas sean una muy buena opción”, remarcó, y agregó: “Nos alienta pensar que será una gran temporada el hecho de que esta semana se abrió la pileta de parque Alem y tenemos una demanda que ya superó la de la misma época de la prepandemia”.

El corredor incluye La Florida paga, La Rambla Catalunya, las piletas del parque Alem y Costa Alta.

“La Florida es una playa enorme, con un río que este año ha crecido 3 metros, con obras de nivelado de tierra, propuestas gastronómicas, vestuarios con duchas, una opción excelente”, enfatizó García Parody.

Se puede ingresar de 9 a 20 con un costo de 400 pesos y desde el pasado jueves funciona la Línea de la Costa los fines de semana y los feriados, que conecta distintos puntos de la ribera rosarina desde el centro hacia la zona norte de la ciudad.

“Además se puede ir en bicicleta porque está la bicisenda desde Dorrego y Belgrano hasta el balneario”, destacó.

Los precios del ingreso al balneario, a las piletas y del alquiler de sombrillas y reposeras son los siguientes:

* Balneario La Florida 400 pesos.

* Piletas 500 pesos.

* Alquiler de sombrilla 500 pesos.

* Alquiler de reposera 300 pesos.

En relación a las piletas del parque, García Parody comentó que “la demanda ya es buena, la gente valora el entorno arbolado, lo cuidada que está el agua; la calidad de los servicios, es ideal para pasar todo un día”.

Para ingresar se pide certificado bucodental y de salud. Ambos pueden adquirirse allí por 1.550 pesos y esa revisación sirve para toda la temporada.

Las personas también pueden ingresar con un certificado firmado por un dentista y un médico, con el estampillado de los Colegios de Odontólogos y el Colegio Médico.

"Una de las nuevas propuestas tiene que ver con una tríada de festivales que hemos denominado Rosario Somos Río, que se basa en un concepto multicomunidad cultural y deportivo”.

Este domingo, de 9 a 21, se desarrollará la primera jornada. Las otras serán el 7 de enero y el 11 de febrero.

“De 9 a 21 la gente se va a encontrar, en esos festivales en La Florida, con un montón de actividades que son las que se desarrollan en la ciudad durante todo el año como acroyoga, skate, natación, waterpolo, crossfit, que van a estar mostrando sus propuestas hasta las 17, luego habrá una banda de tambores acústicos y DJs mujeres”, señaló la gerenta.

Para participar de esta iniciativa, que incluye también propuestas gastronómicas, se puede entrar con el mismo ticket del balneario y, si no, hay distintas posibilidades. "Si vas en bicicleta no pagás entrada e incluso podés guardarla en el bicicletero del balneario; si llevás dos alimentos no perecederos también entrás gratis (serán entregados al Banco de Alimentos Rosario) y si llevás una bolsa reciclable la entregás en el puesto del Observatorio de la UNR y también pasás sin costo”, dijo.

“Se viene un verano con pocas lluvias y mucho calor, por eso sumamos propuestas, atractivos culturales, para que los rosarinos y quienes nos visitan disfruten a pleno de esta ciudad, de la vista única que tiene todo el corredor, y de una playa hermosa que está disponible de lunes a lunes”, señaló García Parody.

El 24 de diciembre cerrará dos horas antes y el 25 de diciembre abrirá dos horas después.