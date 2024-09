Electrodependientes reclaman atención exclusiva de la EPE ante los cortes en verano

Desde la fundación Emperador solicitaron un departamento que pueda garantizar el suministro a los pacientes que no pueden quedarse sin suministro eléctrico

El presidente de la fundación Emperador, que nuclea a los pacientes electrodependientes, Fabián Fiori, reclamó un departamento exclusivo dentro de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para garantizar que este tipo de pacientes no se quede sin el suministro ante un eventual cortes de energía como anticipó el gobierno nacional .

"El jefe de Gabinete Guillermo Francos manifestó que la intención no es que haya cortes sino arbitrarse distintas medidas para no llegar a esa situación del corte del suministro, pero no lo descartó en absoluto", relativizó Fiori.