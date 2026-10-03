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Rosario vuelve a conectarse con Europa: ya está en marcha la ruta directa con Madrid

El vuelo inaugural de World2Fly marcó un momento histórico, tras más de cuatro décadas, Fisherton cuenta con una ruta sin escalas hacia el Viejo Continente

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

3 de octubre 2026 · 07:00hs
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La ruta cuenta con dos vuelos semanales

La ruta cuenta con dos vuelos semanales, buscando atraer turismo europeo.

Rosario volvió a tener una puerta directa hacia Europa. Este jueves (1° de octubre), el Aeropuerto de Fisherton recibió el vuelo inaugural de World2Fly desde Madrid y quedó oficialmente habilitada una conexión que la ciudad esperaba desde hacía más de 40 años.

La nueva ruta contempla dos frecuencias semanales, los martes y jueves, y permite unir Rosario con la capital española sin pasar previamente por Buenos Aires ni realizar escalas durante el trayecto. Para los viajeros de la ciudad y una amplia región de influencia, significa una alternativa inédita en las últimas décadas.

Pero el impacto buscado va más allá de quienes parten desde Rosario. La compañía española apunta a que la ruta funcione en ambos sentidos y contribuya también a atraer visitantes de España y otros puntos de Europa hacia la ciudad y la región.

Una conexión en dos direcciones

Daniel Buil, director comercial de World2Fly, destacó el papel que Rosario ocupa dentro de la estrategia de expansión latinoamericana de la compañía. Según explicó, la actividad económica y empresarial de la ciudad, su área de influencia y los vínculos históricos con España fueron factores determinantes para incorporar la ruta.

El sector turístico local también recibió el nuevo servicio con expectativas. Carmen Abad, presidenta de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (ARAV), había señalado antes del inicio de las operaciones que la conexión representa una oportunidad tanto para el turismo emisivo como para el receptivo.

>>Leer más: El aeropuerto de Rosario crece y los vuelos internacionales son los grandes protagonistas

La apuesta es que los vuelos no solo faciliten los viajes de rosarinos y habitantes de localidades cercanas, sino que permitan incrementar la llegada de visitantes europeos, con impacto potencial en hoteles, gastronomía, agencias, excursiones y otros servicios turísticos.

Esta vez, además, no se trata de una experiencia puntual. Es una conexión regular que abre una nueva puerta para los viajeros de la región y, al mismo tiempo, plantea la posibilidad de que Rosario gane mayor presencia como destino receptivo para quienes llegan desde España y otros puntos de Europa.

Un regreso esperado

El vuelo inaugural también recuperó una historia que parecía lejana. Rosario ya había tenido conexiones con Europa a comienzos de la década de 1980, cuando Aerolíneas Argentinas incorporó a Fisherton en algunos de sus recorridos internacionales.

En 1981, los pasajeros rosarinos pudieron viajar hacia Madrid y Roma a bordo de los imponentes Boeing 747-200. Aquellos vuelos, sin embargo, formaban parte de itinerarios que comenzaban en Ezeiza y requerían una escala en Río de Janeiro antes de cruzar el Atlántico.

La experiencia fue breve y las frecuencias terminaron discontinuándose. Desde entonces, viajar desde Rosario hacia Europa implicó generalmente sumar una conexión en Buenos Aires o en otros aeropuertos.

La diferencia con la nueva operación es sustancial: World2Fly ofrece ahora un vuelo regular y sin escalas entre Rosario y Madrid.

El desafío de consolidar la ruta

La operación comenzó con dos frecuencias semanales. Desde la compañía señalaron que la evolución de la demanda será observada durante esta primera etapa para analizar eventuales ajustes en la oferta.

La conexión con Madrid vuelve a poner al Aeropuerto Internacional Rosario en el mapa de los vuelos de largo alcance y amplía las alternativas para una zona de influencia que excede a la propia ciudad.

Para Rosario, el primer objetivo ya se cumplió: después de más de cuatro décadas, Fisherton recuperó una conexión con Europa, esta vez con vuelos regulares sin escalas hasta Madrid.

Ahora comienza otra etapa, menos simbólica pero también decisiva: convertir esa conexión histórica en una ruta consolidada y en una nueva puerta de entrada para viajeros de ambos lados del Atlántico.

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