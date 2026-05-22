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Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario

El Servicio Meteorológico prevé jornadas frías por la mañana y tardes agradables. Gorros, bufandas, guantes y mates con pastelitos para pasar el feriado del 25 de Mayo

22 de mayo 2026 · 14:55hs
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Finde largo frío en Rosario

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Finde largo frío en Rosario

Rosario se prepara para atravesar un fin de semana largo con condiciones meteorológicas estables, sin lluvias y con un leve ascenso de temperatura hacia el domingo y el feriado del 25 de Mayo.

Según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las jornadas estarán marcadas por mañanas frías, tardes agradables y cielo parcialmente nublado.

El viernes comenzó con una mínima de 2 grados y una máxima prevista de 15. Para el sábado se espera un piso térmico de 5 grados y una máxima de 16, mientras que el domingo la temperatura alcanzará los 18 grados.

No hay probabilidades de precipitaciones previstas durante todo el fin de semana.

Cómo estará el tiempo el feriado del 25 de Mayo

El lunes feriado mantendrá condiciones similares. La mañana arrancará fresca, con una mínima cercana a los 10 grados y vientos leves del sudoeste. Durante la tarde la temperatura ascenderá hasta los 18 grados con viento norte moderado.

El escenario climático aparece favorable para actividades al aire libre y celebraciones patrias.

>> Leer más: Feriado del 25 de mayo en Rosario: ¿cómo funcionan los servicios en fin de semana largo?

Desde la Dirección General de Gestión de Riesgos y Protección Civil señalaron además que no se esperan fenómenos meteorológicos de riesgo ni ráfagas significativas. “El fin de semana se presenta con condiciones buenas y estables”, afirmó Gonzalo Ratner, director del área municipal.

El funcionario indicó además que continuará el monitoreo permanente de las variables meteorológicas ante posibles cambios en el pronóstico.

El frío y las recomendaciones para calefaccionar hogares

Aunque el clima será estable, desde el municipio insistieron en la necesidad de reforzar cuidados frente a las bajas temperaturas, especialmente con adultos mayores, niños, y personas en situación de vulnerabilidad.

En conjunto con Litoral Gas y los Bomberos Voluntarios, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Pidieron:

  • controlar el funcionamiento de estufas y calefactores,
  • mantener ventilados los ambientes,
  • evitar el uso de hornallas u hornos para calefaccionar,
  • y realizar revisiones periódicas con gasistas matriculados.

“Con el descenso de temperaturas aumenta el uso de artefactos para calefaccionar y por eso insistimos en la ventilación permanente de los ambientes”, explicó Mario Detalle, supervisor de Litoral Gas.

El especialista recordó además que la llama de los artefactos debe ser siempre azul y advirtió que síntomas como mareos, somnolencia o dolor de cabeza pueden indicar intoxicación por monóxido.

La importancia de ventilar

Desde Bomberos Voluntarios también remarcaron la necesidad de mantener circulación de aire dentro de las viviendas incluso durante jornadas frías.

La médica Paula Serra sostuvo que “aunque sea mínima, una abertura favorece la circulación del aire y ayuda a prevenir problemas respiratorios y situaciones de riesgo”.

El municipio recordó además que la línea gratuita 103 funciona durante las 24 horas para atender emergencias o situaciones vinculadas a riesgos climáticos y de seguridad.

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