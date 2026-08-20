La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: viernes más frío con la llegada de un frente polar

Para el sábado se anuncia una mínima de 2º. Los registros empezarían a repuntar entre el lunes y el martes

20 de agosto 2026 · 23:18hs
Google Seguir a La Capital en Google
El tiempo en Rosario: viernes más frío con la llegada de un frente polar

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 21 de agosto en Rosario una temperatura máxima de 15º y una mínima de 6º, que el sábado bajaría hasta los 2º. Los registros empezarían a repuntar entre el lunes y el martes.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del sur cambiando a moderados del sudeste, una marca de 9º y cielo parcialmente nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 6º. Para la tarde se anuncia cielo algo nublado y una máxima de 15º bajando a 8º en la noche.

El sábado habría otro descenso de la temperatura, que estaría entre 14º y 2º. El cielo estaría despejado en la mañana y parcialmente nublado por la tarde.

Para el domingo se anuncia cielo parcialmente nublado, con la máxima manteniéndose en 14º y la mínima subiendo a 5º.

El lunes comenzaría una mejora en las condiciones, con registros entre 17º y 4º y nubosidad variable.

El martes habría una máxima de 19º y una mínima de 10º, con cielo parcialmente nublado.

El miércoles otra vez estaría parcialmente nublado, con 20º de máxima y 14º de mínima.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: el martes arranca con posibles lluvias y sigue con viento

El tiempo en Rosario: el martes arranca con posibles lluvias y sigue con viento

el tiempo en rosario: lunes con mucho viento y posibilidades de tormenta

El tiempo en Rosario: lunes con mucho viento y posibilidades de tormenta

el tiempo en rosario: viernes nublado y frio, con chances de lluvia para el sabado

El tiempo en Rosario: viernes nublado y frío, con chances de lluvia para el sábado

el tiempo en rosario: sigue el frio, ahora con chances de chaparrones

El tiempo en Rosario: sigue el frío, ahora con chances de chaparrones

Ver comentarios

Las más leídas

Intento de femicidio en Rosario: una joven de 18 años fue atacada por su novio con un cuchillo

Intento de femicidio en Rosario: una joven de 18 años fue atacada por su novio con un cuchillo

El Barco Ciudad de Rosario amarrará en noviembre en la Terminal Fluvial

El Barco Ciudad de Rosario amarrará en noviembre en la Terminal Fluvial

El rosarino que juega en el ascenso y se destaca por golazos a equipos de primera

El rosarino que juega en el ascenso y se destaca por golazos a equipos de primera

Armando Méndez se fue a Paraguay y le abre un cupo a Newells para reforzarse

Armando Méndez se fue a Paraguay y le abre un cupo a Newell's para reforzarse

Lo último

Central tuvo la alfombra roja estirada, pero se la movieron y se pegó tremendo porrazo

Central tuvo la alfombra roja estirada, pero se la movieron y se pegó tremendo porrazo

Los árbitros para los partidos de Newells y Central en la sexta fecha del torneo Clausura

Los árbitros para los partidos de Newell's y Central en la sexta fecha del torneo Clausura

En vivo: Central dejó pasar la oportunidad y fue eliminado en octavos de final

En vivo: Central dejó pasar la oportunidad y fue eliminado en octavos de final

Intento de femicidio en Rosario: una joven de 18 años fue atacada por su novio con un cuchillo

Ocurrió en Paraguay al 1700. La víctima fue derivada al Heca con múltiples heridas y debió ser intervenida quirúrgicamente
Intento de femicidio en Rosario: una joven de 18 años fue atacada por su novio con un cuchillo
Central tuvo la alfombra roja estirada, pero se la movieron y se pegó tremendo porrazo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central tuvo la alfombra roja estirada, pero se la movieron y se pegó tremendo porrazo

Imputaron a un joven por el crimen en mayo de un jubilado en un súper chino

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Imputaron a un joven por el crimen en mayo de un jubilado en un súper chino

La ley electoral logró media sanción en Diputados con una amplia mayoría
Política

La ley electoral logró media sanción en Diputados con una amplia mayoría

Milei culpó al aborto legal y los pañuelitos verdes por la baja en la natalidad
Información General

Milei culpó al aborto legal y "los pañuelitos verdes" por la baja en la natalidad

La canasta básica se acelera: cuánto necesitó una familia para no ser pobre en Rosario
Economía

La canasta básica se acelera: cuánto necesitó una familia para no ser pobre en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Intento de femicidio en Rosario: una joven de 18 años fue atacada por su novio con un cuchillo

Intento de femicidio en Rosario: una joven de 18 años fue atacada por su novio con un cuchillo

Messi reaccionó contra un rival: será investigado y podría recibir una sanción

Messi reaccionó contra un rival: será investigado y podría recibir una sanción

Un ex-Newells colgado por Sampaoli vuelve a entrenar con el plantel por decisión del club

Un ex-Newell's colgado por Sampaoli vuelve a entrenar con el plantel por decisión del club

Se fue de Central y hoy es el goleador del Clausura: Me encantaría volver a jugar con Di María

Se fue de Central y hoy es el goleador del Clausura: "Me encantaría volver a jugar con Di María"

En vivo: Central dejó pasar la oportunidad y fue eliminado en octavos de final

En vivo: Central dejó pasar la oportunidad y fue eliminado en octavos de final

Ovación
Los árbitros para los partidos de Newells y Central en la sexta fecha del torneo Clausura
Ovación

Los árbitros para los partidos de Newell's y Central en la sexta fecha del torneo Clausura

Los árbitros para los partidos de Newells y Central en la sexta fecha del torneo Clausura

Los árbitros para los partidos de Newell's y Central en la sexta fecha del torneo Clausura

En vivo: Central dejó pasar la oportunidad y fue eliminado en octavos de final

En vivo: Central dejó pasar la oportunidad y fue eliminado en octavos de final

El VAR se despertó a favor de Central: roja para un jugador de Corinthians

El VAR se despertó a favor de Central: roja para un jugador de Corinthians

Policiales
Intento de femicidio en Rosario: una joven de 18 años fue atacada por su novio con un cuchillo
Policiales

Intento de femicidio en Rosario: una joven de 18 años fue atacada por su novio con un cuchillo

Imputaron a un joven por el crimen en mayo de un jubilado en un súper chino

Imputaron a un joven por el crimen en mayo de un jubilado en un súper chino

Quedó preso por asesinato un hombre detenido en un control vehicular de rutina

Quedó preso por asesinato un hombre detenido en un control vehicular de rutina

Un nene de 6 años falleció en San Justo y detuvieron a su madre

Un nene de 6 años falleció en San Justo y detuvieron a su madre

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes más frío con la llegada de un frente polar
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes más frío con la llegada de un frente polar

El sol vuelve por un rato, aunque con una abrupta caída en las temperaturas

El sol vuelve por un rato, aunque con una abrupta caída en las temperaturas

La Municipalidad lanzó una diplomatura en gestión para sus equipos de salud

La Municipalidad lanzó una diplomatura en gestión para sus equipos de salud

Bares americanos: avanza la norma que permite desatornillar mesas y sillas

Bares americanos: avanza la norma que permite desatornillar mesas y sillas

Bares americanos: avanza la norma que permite desatornillar mesas y sillas
La Ciudad

Bares americanos: avanza la norma que permite desatornillar mesas y sillas

Todo listo para recibir a Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario
Política

Todo listo para recibir a Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario

Lácteos Verónica se presentó en concurso de acreedores: deudas de $15.900 millones
Economía

Lácteos Verónica se presentó en concurso de acreedores: deudas de $15.900 millones

Robo violento en barrio Plata: lo balearon para arrebatarle la bicicleta
Policiales

Robo violento en barrio Plata: lo balearon para arrebatarle la bicicleta

Aumentan la recompensa por el caso de la nena que murió por una bala perdida
Policiales

Aumentan la recompensa por el caso de la nena que murió por una bala perdida

Muerte súbita: buscan que los rosarinos sepan cómo actuar para salvar vidas
Salud

Muerte súbita: buscan que los rosarinos sepan cómo actuar para salvar vidas

La Municipalidad lanzó una diplomatura en gestión para sus equipos de salud
La Ciudad

La Municipalidad lanzó una diplomatura en gestión para sus equipos de salud

Un choque múltiple en Circunvalación provocó importantes demoras
La Ciudad

Un choque múltiple en Circunvalación provocó importantes demoras

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas
Policiales

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

Protesta de pymes frente a la Casa Rosada: La situación es dramática y el futuro peor
Economía

Protesta de pymes frente a la Casa Rosada: "La situación es dramática y el futuro peor"

Cuánto falta para el próximo feriado y cuántos findes largos quedan en 2026
Información General

Cuánto falta para el próximo feriado y cuántos findes largos quedan en 2026

Avanza la licitación para la renovación integral del parque Oeste
La Ciudad

Avanza la licitación para la renovación integral del parque Oeste

San Justo: investigan la muerte de un niño de 6 años y detienen a la madre
Policiales

San Justo: investigan la muerte de un niño de 6 años y detienen a la madre

El municipio comprará 4.180 contenedores de carga lateral y trasera
La Ciudad

El municipio comprará 4.180 contenedores de carga lateral y trasera

SONDA: tecnología para ciudades que entienden y responden a sus ciudadanos
Novedades

SONDA: tecnología para ciudades que entienden y responden a sus ciudadanos

Cinco trucos para acelerar un celular viejo y hacerlo rendir como nuevo
Tecnología

Cinco trucos para acelerar un celular viejo y hacerlo rendir como nuevo

Con el Quini 6 vacante, dos santafesinos celebraron en el Siempre Sale
Información General

Con el Quini 6 vacante, dos santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Un policía fuera de servicio murió tras un siniestro vial en la zona sur de Rosario
Policiales

Un policía fuera de servicio murió tras un siniestro vial en la zona sur de Rosario

El triángulo perfecto: una trieja de santafesinos se casó en Uruguay
La Región

"El triángulo perfecto": una "trieja" de santafesinos se casó en Uruguay

Baleó a un policía que se salvó y lo condenaron a 16 años de prisión
Policiales

Baleó a un policía que se salvó y lo condenaron a 16 años de prisión