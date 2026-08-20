El tiempo en Rosario: viernes más frío con la llegada de un frente polar

Para el sábado se anuncia una mínima de 2º. Los registros empezarían a repuntar entre el lunes y el martes

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 21 de agosto en Rosario una temperatura máxima de 15º y una mínima de 6º, que el sábado bajaría hasta los 2º. Los registros empezarían a repuntar entre el lunes y el martes.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del sur cambiando a moderados del sudeste, una marca de 9º y cielo parcialmente nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 6º. Para la tarde se anuncia cielo algo nublado y una máxima de 15º bajando a 8º en la noche.

El sábado habría otro descenso de la temperatura, que estaría entre 14º y 2º. El cielo estaría despejado en la mañana y parcialmente nublado por la tarde.

Para el domingo se anuncia cielo parcialmente nublado, con la máxima manteniéndose en 14º y la mínima subiendo a 5º.

El lunes comenzaría una mejora en las condiciones, con registros entre 17º y 4º y nubosidad variable.

El martes habría una máxima de 19º y una mínima de 10º, con cielo parcialmente nublado.

El miércoles otra vez estaría parcialmente nublado, con 20º de máxima y 14º de mínima.