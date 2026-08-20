El VAR se despertó en el complemento y a favor de Central: roja para un jugador de Corinthians

En el primer tiempo el VAR no llamó por un penal a Ovando, pero sí por la patada de Raniele a Enzo Copetti que derivó en la roja al de Corinthians

La roja de Herrera a Raniele, el volante de Corinthians. Central quedaba con uno más, por el VAR.

Si en el primer tiempo el VAR pareció dormir la siesta por el penal no cobrado a Ignacio Ovando, en el complemento se despertó para llamar al árbitro y decretar la expulsión del volante central Raniele, de Corinthians , por un patadón a Enzo Copetti. Antes del cuarto de hora, Central empezó jugar con uno más.

A los 20' del primer tiempo Gabriel Paulista tumbó a Ignacio Ovando en el área, delante del venezolano Andrés Herrera, pero el juez no cobró nada. Y el VAR a cargo del colombiano Nicolás Gallo tampoco lo llamó.

Pero, antes de los 15' del segundo tiempo, en medio de un partido que a Herrera se le estaba yendo de las manos por varias entradas fuertes de ambos lados, Copetti quedó en el piso en un ataque canalla. Pero Herrera no solo no cobró, sino que la jugada siguió y sí marcó la falta de Agustín Sández a Kaio César.

Tumulto y roja para Corinthians

Y en medio del tumulto que ya se había generado, el VAR llamó a Herrera a revisar la patada de Raniele. El volante tenía amarilla y le entró duró, dejándole los tapones marcador de su botín izquierdo, arriba de la rodilla izquierda de Copetti.

Podía haberle sacado segunda amarilla y roja, pero Herrera esta vez fue por todo y expulsó correctamente a Raniele. El VAR esta vez sí funcionó.