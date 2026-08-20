Milei dijo que la baja en la natalidad es por el aborto legal y "los pañuelitos verdes"

"Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos está costando en términos de crecimiento y materia previsional", sostuvo el presidente

El presidente Javier Milei culpó a las feministas y a la legalización del aborto de la baja natalidad en Argentina, al afirmar que esto tiene consecuencias económicas y para el sistema de pensiones.

"Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Argentina no llega a la tasa de crecimiento de población y natalidad que permite la reposición", dijo el mandatario durante su discurso en el Consejo de las Américas que se realizó en la Buenos Aires.

El mandatario profundizó su crítica al señalar las consecuencias que, a su entender, genera la baja natalidad: "Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos está costando en términos de crecimiento y materia previsional. También en capital humano".

Milei tiene una postura abiertamente contraria a la interrupción voluntaria del embarazo, legalizado en 2020 en Argentina, que se convirtió en pionera de la lucha feminista en toda Latinoamérica.

En febrero de 2024, legisladores de La Libertad Avanza (LLA) presentaron un proyecto para derogar el aborto voluntario.

Milei también cuestionó el aborto en escenarios internacionales. Durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, en enero de 2024, atacó al movimiento feminista y arremetió contra lo que llamó "agenda sangrienta del aborto".

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, los nacimientos cayeron en Argentina durante la última década hasta 1,2 hijos por mujer, uno de los niveles mas bajos de la región y que el organismo achaca a factores como la creciente dificultad para concretar un proyecto familiar por factores económicos, laborales, habitacionales y de organización de los cuidados.