El tiempo en Rosario: viernes nublado y frío, con chances de lluvia para el sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 14 de agosto en Rosario una temperatura máxima de 13º y una mínima de 8º, con cielo nublado y algunas probabilidades de lluvias aisladas para el sábado.
La temperatura máxima sería de 13º y la mínima de 8º. El sábado podría estar inestable pero habría una mejora en los termómetros
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 14 de agosto en Rosario una temperatura máxima de 13º y una mínima de 8º, con cielo nublado y algunas probabilidades de lluvias aisladas para el sábado.
La madrugada del viernes llega con vientos leves del sudeste con una marca de 10º y cielo nublado que se mantendría durante toda la jornada. A la mañana los termómetros bajarían a 8º, la máxima a la tarde sería de 13º y por la noche la temperatura no bajaría de 11º.
El sábado habría una mejora en los registros, con 16º de máxima y 11º de mínima, y probabilidades de entre 10 y 40 por ciento de lluvias aisladas desde la mañana hasta la noche.
El domingo estaría nublado, y las marcas seguirían en aumento: una máxima de 17º y una mínima de 13º.
Para el lunes anticipan temperaturas entre 16º y 10º, y el cielo continuaría nublado.
El martes otra vez estaría nublado, con 16º de máxima y 8º de mínima.
El miércoles habría un descenso de la temperatura, con la máxima en 13º y la mínima en 9º. A la tarde podría haber lluvias aisladas.
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