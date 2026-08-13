El tiempo en Rosario: viernes nublado y frío, con chances de lluvia para el sábado

La temperatura máxima sería de 13º y la mínima de 8º. El sábado podría estar inestable pero habría una mejora en los termómetros

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 14 de agosto en Rosario una temperatura máxima de 13º y una mínima de 8º, con cielo nublado y algunas probabilidades de lluvias aisladas para el sábado.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del sudeste con una marca de 10º y cielo nublado que se mantendría durante toda la jornada. A la mañana los termómetros bajarían a 8º, la máxima a la tarde sería de 13º y por la noche la temperatura no bajaría de 11º.

El sábado habría una mejora en los registros, con 16º de máxima y 11º de mínima, y probabilidades de entre 10 y 40 por ciento de lluvias aisladas desde la mañana hasta la noche.

El domingo estaría nublado, y las marcas seguirían en aumento: una máxima de 17º y una mínima de 13º.

Para el lunes anticipan temperaturas entre 16º y 10º, y el cielo continuaría nublado.

El martes otra vez estaría nublado, con 16º de máxima y 8º de mínima.

El miércoles habría un descenso de la temperatura, con la máxima en 13º y la mínima en 9º. A la tarde podría haber lluvias aisladas.