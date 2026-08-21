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Lanzamiento nuevo Plan de Ahorro Crypton Finn

Yamaha Motor Plan Argentina anuncia el lanzamiento de la preventa exclusiva de la nueva Crypton Finn por Plan de Ahorro, facilitando su compra en cuotas accesibles y en pesos

21 de agosto 2026 · 00:00hs
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Lanzamiento nuevo Plan de Ahorro Crypton Finn

Yamaha Motor Plan Argentina expande su oferta de Planes de Ahorro para que más clientes puedan acceder a la marca japonesa. En esta oportunidad, comunica el lanzamiento de la preventa exclusiva por Plan de Ahorro de la esperada Crypton Finn, un modelo icónico de la marca, con un renovado motor de 115CC FI de bajo consumo que apunta al segmento de mayor volumen del mercado nacional.

El Plan de Ahorro para Crypton Finn ofrece una financiación de 60 cuotas, con un precio final de lanzamiento de $3.690.000 pesos y cuotas accesibles desde $74.297, ampliando así las posibilidades para quienes aspiran a tener su Yamaha 0km.

Los grupos estarán conformados por 120 suscriptores. Habrá dos adjudicaciones mensuales por cada grupo, una por sorteo y otra por licitación.

Una vez adjudicado, el cliente podrá solicitar el cambio de modelo por uno distinto al de la suscripción, teniendo la flexibilidad de elegir entre toda la línea de modelos disponibles de la marca.

Con esta incorporación, la oferta actual de Planes de Ahorro de Yamaha Plan queda conformada por cinco modelos 100% financiados en pesos:

  • CRYPTON FINN con cuotas desde $74.297.-
  • FZ V4.0 ABS con cuotas desde $128.300,51.-
  • XTZ 250 ABS con cuotas desde $192.790,17.-
  • MT 03 ABS con cuotas desde $250.375,54.-
  • TENERÉ 700 Plan 24 meses con cuotas desde $1.457.224,39.-

“Estamos muy entusiasmados de incorporar este modelo icónico a nuestra oferta de Planes de Ahorro. Es una gran oportunidad para que más personas alcancen su primera moto Yamaha o planifiquen el recambio de su moto usada a través de una cuota muy accesible. Desde Yamaha Motor Plan Argentina estamos comprometidos con brindar alternativas de movilidad a través de una herramienta financiera competitiva, por eso, continuamos consolidando de manera estratégica el negocio de Planes de Ahorro en el país” declaró Roque Agustín Romano, Gerente Comercial de Yamaha Motor Plan Argentina S.A.

Yamaha Motor Plan Argentina consolida así, su liderazgo en la gestión de Planes de Ahorro gracias a sus cinco años de trayectoria en el mercado local y más de 10.000 clientes activos. Este crecimiento sostenido cuenta, además, con el respaldo estratégico de la filial de Yamaha Consorcio en Brasil, que lleva más de 45 años de éxito ininterrumpido comercializando esta herramienta financiera en dicho país.

Los planes son comercializados exclusivamente a través de la red de concesionarios oficiales y cuentan con el respaldo y la garantía de la propia terminal Yamaha Motor Argentina.

Para conocer más sobre Yamaha Plan de Ahorro pueden ingresar a www.yamahaplan.com.ar o acercarse a la red de concesionarios oficiales del país.

Acerca de Yamaha Motor

Yamaha Motor Co., Ltd. es una empresa japonesa que trabaja desde 1955 para crear los mejores productos mediante su constante búsqueda de calidad. Desde entonces, Yamaha Motor desarrolla nuevos conceptos tecnológicos que convierten en excepcionales a sus productos, tanto en el rubro de las motos como el de la náutica. Este compromiso con la excelencia resulta en innumerables victorias en escenarios deportivos y convierte a la marca en un referente de la industria con productos de extraordinarias prestaciones y funcional diseño.

Yamaha Motor Argentina es una empresa transnacional consolidada en 1995 en el mercado argentino con el respaldo y desarrollo de todas las compañías del Grupo Yamaha en el mundo. La empresa comercializa sus productos al público a través de una amplia red de concesionarios oficiales capacitados para dar el mejor servicio a los usuarios. La línea de productos cuenta con Motocicletas de Calle, Enduro, Motocross, Deportivas, On/Off, Touring y Custom; Cuatriciclos Deportivos, Utilitarios y Side by Side; Planes de Ahorro, Motores fuera de borda de dos y cuatro tiempos; Waverunners de 2 y 4 tiempos; Productos de fuerza (generadores y bombas de agua) y lubricantes.

Misión corporativa

Una empresa que crea Kando*. Yamaha Motor es una empresa que crea emociones, transforma el sueño y enriquece la vida de las personas en todo el mundo, por medio de la sabiduría y la pasión, dispuesta a proporcionar siempre nuevas emociones.

*Kando es una palabra japonesa que expresa un sentimiento de profunda satisfacción y de intenso entusiasmo experimentados cuando nos encontramos con algo de excepcional valor.

Para más información, visite www.yamahaplan.com.ar

https://landings.yamaha-motor.com.ar/plan-crypton-finn

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